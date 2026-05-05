Povijesni udar na Metu: Suđenje koje bi moglo promijeniti pravila za sve društvene mreže

U središtu slučaja su zahtjevi tužitelja da sud naloži promjene u ključnim dijelovima platformi, uključujući algoritme koji određuju ono što korisnici vide. Optužbe se odnose na navodni negativan utjecaj na mentalno zdravlje djece i omogućavanje širenja štetnog sadržaja .

Veliko suđenje protiv Mete u saveznoj državi New Mexico ulazi u drugu fazu, a ona bi mogla globalno utjecati na način funkcioniranja društvenih mreža . Postupak se odvija nakon što je porota već utvrdila odgovornost kompanije i izrekla joj kaznu od 375 milijuna dolara .

Fokus na zaštitu djece

Tužitelji tvrde da aplikacije poput Instagrama, Facebooka i WhatsAppa predstavljaju rizik za sigurnost djece. Navode da određene funkcionalnosti potiču ovisničko korištenje i doprinose problemima mentalnog zdravlja, kao i izloženosti neprimjerenom sadržaju, uključujući eksploataciju.

Ova faza suđenja treba utvrditi mogu li se takve platforme pravno tretirati kao 'javno štetno djelovanje' prema zakonima te države.

Presuda iz prve faze

U prvoj fazi, održanoj u ožujku, porota je zaključila da je Meta koristila 'nesavjesne' poslovne prakse koje su iskorištavale ranjivost djece. Također je utvrđeno više tisuća kršenja zakona o nepoštenim poslovnim praksama.

Kompanija se s presudom ne slaže i najavila je žalbeni postupak, ističući da kontinuirano ulaže u sigurnost korisnika i uklanjanje štetnog sadržaja. Tužitelji sada traže široke promjene u načinu rada platformi, a među prijedlozima su redizajn algoritama kako bi se smanjio fokus na angažman korisnika, ograničavanje funkcija poput beskonačnog skrolanja i push obavijesti te uvođenje strožih provjera dobi.

Predlaže se i automatska zaštita privatnosti za dječje račune, njihovo povezivanje s roditeljima ili skrbnicima, kao i imenovanje neovisnog nadzornika za sigurnost djece.

Algoritmi kao ključno pitanje

Jedna od najvažnijih točaka spora odnosi se na sustave preporuka sadržaja. Tužitelji tvrde da algoritmi daju prednost sadržaju koji zadržava pažnju korisnika, čak i kada to može imati negativne posljedice.

Ako sud prihvati takvo tumačenje, Meta bi mogla biti prisiljena na značajne promjene koje bi utjecale i na druge platforme u industriji.

Kompanija se protivi tim zahtjevima, navodeći da su nerealni i tehnički problematični te upozoravajući da bi nametnute mjere mogle ograničiti slobodu izražavanja i zadirati u prava korisnika i roditelja. Suđenje bi trebalo trajati oko tri tjedna, uz svjedočenja stručnjaka i predstavnika kompanije. Nakon toga sudac će odlučiti hoće li Meta morati provesti predložene promjene.

Ishod slučaja mogao bi postaviti važan presedan za regulaciju društvenih mreža, osobito u kontekstu zaštite djece i upravljanja digitalnim sadržajem, piše Euronews.