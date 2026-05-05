Osam odabranih: Evo koje će velike tehnološke tvrtke raditi s Pentagonom

Među odabranima nije Anthropic , kojeg je administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa stavila na crnu listu zbog inzistiranja da Pentagon uključi sigurnosne ograde za načine na koje vlasti koriste umjetnu inteligenciju.

Tvrtke koje su uključene su SpaceX Elona Muska , proizvođač ChatGPT-ja OpenAI, Google, Microsoft, Nvidia, Amazon Web Services, Oracle i Reflection. Pentagon ima postojeće AI ugovore s nekoliko tvrtki, uključujući Palantir i OpenAI.

Američko Ministarstvo obrane objavilo je sporazum s osam velikih tehnoloških tvrtki o korištenju njihovih alata za umjetnu inteligenciju u svojim povjerljivim mrežama.

Bijela kuća ponovno je otvorila razgovore s Anthropicom posljednjih tjedana. Potpisivanje tolikog broja Anthropicovih konkurenata moglo bi dati Trumpovoj administraciji polugu za pregovore jer Anthropic trenutno propušta značajne prihode kojima njegovi tržišni suparnici imaju pristup.

Zakon One Big Beautiful Bill, usvojen prošle godine, uključivao je veliku svotu novca koju je Pentagon trebao potrošiti na AI i ofenzivne kibernetičke operacije. Tehnološke tvrtke otimale su se za ta sredstva.

AI alati tvrtki bit će korišteni za 'zakonitu operativnu uporabu', objavio je Pentagon, a novi sporazumi će transformirati vojsku kao 'borbenu snagu fokusiranu na AI' i ojačat će 'sposobnost naših boraca za zadržavanje superiornosti u odlučivanju u svim domenama ratovanja'.

Platforma GenAI.mil

Pentagon je također ukazao na uspjeh svoje platforme GenAI.mil, rekavši kako je 1,3 milijuna pripadnika Ministarstva obrane koristilo tu uslugu. Donedavno je Anthropicov Claude bio jedini AI model dostupan u Pentagonovoj klasificiranoj mreži.

Ali, predsjednik Trump najavio je kako će administracija prekinuti veze s tvrtkom nakon što je Anthropic odbio povući uvjete koji bi vojsci omogućili korištenje Claudea za 'sve zakonite svrhe', uključujući autonomno oružje i masovni nadzor.

Pentagon je proglasio Anthropic rizikom za lanac opskrbe, što je oznaka do tada korištena samo za tvrtke povezane sa stranim protivnicima. Anthropic je kao odgovor tužio Trumpovu administraciju. Savezni sud u američkoj saveznoj državi Kaliforniji prošlog je mjeseca blokirao vladine napore.

Izvršni direktor Anthropica Dario Amodei posjetio je Bijelu kuću prošlog mjeseca, nakon što je Anthropic predstavio svoj alat Mythos, koji može identificirati prijetnje kibernetičkoj sigurnosti, ali i poslužiti za napad na tvrtke ili vlasti, piše CNN Business.