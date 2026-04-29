Svaka treća web stranica djelo je umjetne inteligencije. Evo kako ih prepoznati

Istraživanje je proveo tim s Imperial Collegea u Londonu, Internet Archivea i Sveučilišta Stanford.

Čini se kako su zagovornici teorije mrtvog weba ipak bliže istini nego što se mislilo. Nova studija otkrila je kako je od 2022. godine trećina novih web stranica generirana umjetnom inteligencijom.

Koristili su alat Wayback Machine Internet Archivea kako bi ispitali uzorak web stranica objavljenih od sredine 2022. do sredine 2025., uzimajući u obzir pokretanje ChatGPT-ja s mnoštvom značajki krajem 2022.

Otkrili su kako je postotak web stranica generiranih umjetnom inteligencijom dramatično je porastao s nule prije pokretanja ChatGPT-a na oko 35 posto do sredine 2025.

Preko 20 posto tih stranica u potpunosti je generirano umjetnom inteligencijom.

Studija je također ispitala kako su ove web stranice generirane umjetnom inteligencijom utjecale na kvalitetu sadržaja na webu.

Čini se kako umjetna inteligencija čini web manje raznolikim, s manje jedinstvenih gledišta i više umjetne pozitivnosti.

Tim je testirao šest hipoteza:

1) Semantička kontrakcija: Kako tekst umjetne inteligencije postaje sve češći na webu, raspon jedinstvenih ideja i raznolikih gledišta se smanjuje.

2) Raspadanje istine: Kako sadržaj umjetne inteligencije postaje sve češći na webu, sve češće su činjenično netočne informacije i halucinacije.

3) Pomak pozitivnosti: Kako sadržaj umjetne inteligencije postaje sve češći na webu, online pisanje se čini sve pročišćenijim i umjetno veselijim.

4) Epistemički otoci: Kako sadržaj umjetne inteligencije postaje sve češći na webu, članci sve više daju odgovore bez uključivanja poveznica na vanjske izvore.

5) Razrjeđivanje entropije: Kako sadržaj umjetne inteligencije postaje sve češći na webu, sadržaj postaje znatno duži u broju riječi, a istovremeno ima nižu semantičku gustoću.

6) Stilska monokultura: Kako sadržaj umjetne inteligencije postaje sve češći webu, različiti individualni stilovi pisanja nestaju u korist generičkog, ujednačenog glasa.

Iznenađujuće, samo su se dvije od šest hipoteza pokazale istinitima: bile su to prva i treća.