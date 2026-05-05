Rusija ograničava mobilni internet, milijuni korisnika prelaze na VPN

Rusija je ove godine pooštrila kontrolu nad internetom, blokirajući mobilne usluge i prisiljavajući milijune korisnika da se okrenu virtualnoj privatnoj mreži (VPN), što protivnici predsjednika Vladimira Putina smatraju pokušajem jačanja unutarnje kontrole nakon četiri godine rata.

Kremlj je priopćio da su ograničenja uvedena radi sigurnosti zbog povećanog rizika od napada ukrajinskih dronova.

Šest Reutersovih novinara u Moskvi reklo je da mobilni internet u utorak nije radio na njihovim telefonima u različitim dijelovima glavnog grada. Telefonski pozivi i dalje su bili mogući u mnogim dijelovima Moskve, naveli su.