Nakon Putina primirje najavio i Zelenski: 'Ljudski život je vredniji ‌od bilo kakve proslave'

Ukrajinski predsjednik ‌Volodimir ​Zelenski rekao je u ponedjeljak ⁠da će Ukrajina uvesti primirje ⁠u noći s 5. na 6. svibnja nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin najavio prekid vatre za 8. i 9. svibnja zbog obilježavanja Dana pobjede.

Zelenski je na Telegramu objavio da Rusija nije odgovorila na pozive Kijeva na prekid vatre no da ih Ukrajina nastavlja slati jer 'vjeruje da je ljudski život neusporedivo vredniji ‌od bilo kakve proslave'. 'Sukladno tome najavljujemo režim zatišja počevši od ponoći s 5. na 6. svibnja', napisao je. Ukrajinski predsjednik nije dao vremenski okvir za prekid vatre, ali je rekao da će Kijev 'djelovati simetrično od određenog trenutka'.

Ranije u ponedjeljak, ruski predsjednik Vladimir Putin je proglasio dvodnevni prekid vatre s Ukrajinom 8. i 9. svibnja u povodu obljetnice poraza nacističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu, priopćilo je rusko Ministarstvo obrane. Ministarstvo računa na to da će ukrajinska strana slijediti njihov primjer i upozorava da će Rusija pokrenuti masovni raketni napad na Kijev ako Ukrajina pokuša poremetiti proslavu Dana pobjede. 'Unatoč sposobnostima koje imamo na raspolaganju, Rusija se prethodno suzdržavala od takvih akcija iz humanitarnih razloga', navodi se u priopćenju. Ministarstvo je dodalo da upozorava 'civilno stanovništvo Kijeva i osoblje stranih diplomatskih misija da pravovremeno napuste grad'.

Rat u Ukrajini Izvor: Wikimedia Commons / Autor: OSCE







+6 Rat u Ukrajini Izvor: Wikimedia Commons / Autor: OSCE