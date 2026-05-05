PROMJENA VREMENA

Na snazi meteoalarm zbog snažne južine: Slijede dosta nestabilni dani

M.Č.

05.05.2026 u 06:48

tportal
Izvor: Cropix / Autor: Tom Dubravec
Utorak donosi promjenu u odnosu na početak tjedna; više oblaka, nešto niže temperature u većem dijelu zemlje i povremena kiša, uz izraženiju južinu. Stabilnije i toplije vrijeme kratko će potrajati jer već od srijede slijedi razdoblje s više nestabilnosti, vjetra i oborina

Na istoku Hrvatske temperatura će ostati visoka, čak i malo viša nego u ponedjeljak, s dnevnim vrijednostima između 24 i 27 °C. Prvi dio dana bit će ugodniji uz sunčana razdoblja, dok će se poslijepodne naoblačiti. Tada postoji i mogućnost slabe kiše, ponajviše u zapadnoj Slavoniji, Podravini i uz Savu. Puhat će jugozapadni i južni vjetar, javlja HRT.

Središnji dio zemlje bit će osjetno svježiji. Jutro počinje s 8 do 13 °C, a najviša dnevna temperatura kretat će se između 20 i 24 °C. Tijekom dana izmjenjivat će se sunce i oblaci, a sredinom dana i poslijepodne ponegdje može pasti malo kiše, osobito na južnim dijelovima regije. Vjetar će biti slab do umjeren, jugozapadni.

Jaki udari juga

U gorskim krajevima očekuje se sličan smjer vjetra, ali uz jače udare na višim nadmorskim visinama. U Lici i Gorskom kotaru dnevne temperature bit će od 16 do 21 °C, dok će na sjevernom Jadranu biti nešto toplije, između 18 i 21 °C. Prevladavat će umjereno do pretežno oblačno vrijeme, mjestimice uz kišu. Na moru će puhati slabo do umjereno jugo, ponegdje i izraženije.

Izvor: Screenshot / Autor: DHMZ

Dalmacija će također imati više oblaka nego dan ranije, iako sunčana razdoblja neće izostati, a ponegdje mogu biti i dugotrajna. Ipak, na sjeveru Dalmacije te na otvorenom moru moguća je kiša. Jugo će puhati slabim do umjerenim intenzitetom, a na otvorenom moru može i pojačati. Najviša temperatura kretat će se od 20 do 23 °C.

Slične temperaturne vrijednosti očekuju se i na krajnjem jugu zemlje. Jutarnje temperature bit će između 11 i 15 °C, dok će u unutrašnjosti biti nešto svježije. Dan će donijeti promjenjivu naoblaku sa sunčanim razdobljima, uz mogućnost slabe kiše prema otvorenom moru. Jugo će i ovdje puhati slabo do umjereno, a na otvorenom može biti jače.

Olujno jugo u Splitu
Olujno jugo u Splitu Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Promjenjivo od sredine tjedna

Sredina tjedna donosi promjenjivije vrijeme. Od srijede do petka na kopnu treba računati na povremenu kišu, a poslijepodne su mogući i pljuskovi s grmljavinom. Temperature se pritom neće bitnije mijenjati i ostat će slične utorku, uz jugozapadni vjetar.

Na Jadranu će u srijedu i četvrtak zapuhati i jako jugo, uz povremenu kišu i moguće pljuskove. U petak bi vjetar trebao oslabjeti, ali nestabilnosti će se zadržati. Temperatura će ostati bez većih promjena, prognozirao je za HRT Krunoslav Mikec iz DHMZ.

ilegalno groblje

S 5. NA 6. SVIBNJA

kamiondžije

