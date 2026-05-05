Na snazi meteoalarm zbog snažne južine: Slijede dosta nestabilni dani

Na istoku Hrvatske temperatura će ostati visoka, čak i malo viša nego u ponedjeljak, s dnevnim vrijednostima između 24 i 27 °C. Prvi dio dana bit će ugodniji uz sunčana razdoblja, dok će se poslijepodne naoblačiti. Tada postoji i mogućnost slabe kiše, ponajviše u zapadnoj Slavoniji, Podravini i uz Savu. Puhat će jugozapadni i južni vjetar, javlja HRT.

Središnji dio zemlje bit će osjetno svježiji. Jutro počinje s 8 do 13 °C, a najviša dnevna temperatura kretat će se između 20 i 24 °C. Tijekom dana izmjenjivat će se sunce i oblaci, a sredinom dana i poslijepodne ponegdje može pasti malo kiše, osobito na južnim dijelovima regije. Vjetar će biti slab do umjeren, jugozapadni.

Jaki udari juga

U gorskim krajevima očekuje se sličan smjer vjetra, ali uz jače udare na višim nadmorskim visinama. U Lici i Gorskom kotaru dnevne temperature bit će od 16 do 21 °C, dok će na sjevernom Jadranu biti nešto toplije, između 18 i 21 °C. Prevladavat će umjereno do pretežno oblačno vrijeme, mjestimice uz kišu. Na moru će puhati slabo do umjereno jugo, ponegdje i izraženije.