Panika u vodećoj europskoj zemlji, jačaju rezerve hrane: 'Moramo osigurati opskrbu'

Njemačka će povećati broj lokacija na kojima drži svoje rezerve hrane, a i proširit će listu popisa na konzervirane proizvode i hranu s dugim rokom trajanja
Ujedinjeni narodi zbog geopolitičke situacije, poremećaja u globalnim transportnim tokovima, rastućih cijena, ali i klimatskih promjena upozoravaju na rastuću nesigurnost u dostupnosti hrane diljem svijeta.
Njemačka ne želi sjediti prekriženih ruku, zbog čega je savezni ministar poljoprivrede Alois Rainer odlučio povećati nacionalne zalihe hrane. Tako će postojećim rezervama, koje se sastoje od pšenice, riže, zobi i mlijeka u prahu, biti dodana konzervirana hrana i druge namirnice s dugim rokom trajanja, piše Tagesschau.
Trenutno Njemačka drži svoje zalihe na više od 150 lokacija. Kako bi proširila skladišne kapacitete, surađivat će s proizvođačima hrane i trgovačkim lancima. Oni će biti obvezni čuvati "netaknute robne rezerve" u svojim skladištima, a kako bi se izbjeglo bacanje kvare, proizvodi pred istekom roka trajanja će biti pušteni u prodaju.
Razrađen plan
Već su se pojavile i prve kritike. Naime, neki tvrde da bi privatni sektor mogao neopravdano profitirati, što je ministar Rainer odbacio. Štoviše, smatra da bi ovaj model trebao biti znatno jeftiniji od gradnje novih skladišta.
"Ovo nije privatizacija, upravo suprotno. U krizi moramo osigurati opskrbu stanovništva i predani smo toj odgovornosti", izjavio je Rainer.
U slučaju krize, gotove namirnice distribuirat će se putem objekata javne prehrane kako bi se stanovništvu osigurao barem jedan topli obrok dnevno.