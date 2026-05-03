Panika u vodećoj europskoj zemlji, jačaju rezerve hrane: 'Moramo osigurati opskrbu'

Ujedinjeni narodi zbog geopolitičke situacije, poremećaja u globalnim transportnim tokovima, rastućih cijena, ali i klimatskih promjena upozoravaju na rastuću nesigurnost u dostupnosti hrane diljem svijeta.

Njemačka ne želi sjediti prekriženih ruku, zbog čega je savezni ministar poljoprivrede Alois Rainer odlučio povećati nacionalne zalihe hrane. Tako će postojećim rezervama, koje se sastoje od pšenice, riže, zobi i mlijeka u prahu, biti dodana konzervirana hrana i druge namirnice s dugim rokom trajanja, piše Tagesschau.

Trenutno Njemačka drži svoje zalihe na više od 150 lokacija. Kako bi proširila skladišne kapacitete, surađivat će s proizvođačima hrane i trgovačkim lancima. Oni će biti obvezni čuvati "netaknute robne rezerve" u svojim skladištima, a kako bi se izbjeglo bacanje kvare, proizvodi pred istekom roka trajanja će biti pušteni u prodaju.