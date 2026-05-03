Hezbollah preuzeo taktiku s ukrajinskog bojišta: Izraleci u sve većim problemima

Hezbollah sve češće koristi optički vođene dronove protiv izraelskih snaga na jugu Libanona i sjeveru Izraela, što je za izraelsku vojsku otvorilo novu i teško rješivu prijetnju. Riječ je o malim eksplozivnim dronovima koji se ne upravljaju bežičnim signalom, nego su tankim optičkim kabelom izravno povezani s operaterom. Zbog toga ih je teško otkriti i gotovo nemoguće elektronički ometati, navode stručnjaci i izraelski sigurnosni izvori

Prema pisanju CNN-a i izraelskih medija, Hezbollah je u nedavnom napadu na jugu Libanona takvim dronom pogodio izraelske vojnike koji su se nalazili uz tenk. Izraelska vojska potvrdila je da je u napadu poginuo 19-godišnji narednik Idan Fooks, a više vojnika je ranjeno. Nakon toga Hezbollah je, prema izvješćima, lansirao dodatne dronove prema helikopteru koji je stigao evakuirati ranjene. Zašto su optički dronovi toliko opasni Prednost ovih dronova je u njihovoj jednostavnosti. Umjesto radijskog signala, koji se može presresti, ometati ili locirati, dron je optičkim kabelom povezan s operaterom. Kabel je vrlo tanak i lagan te se može razvlačiti kilometrima, dok operater dobiva jasnu sliku iz prvog lica i može precizno navoditi letjelicu prema cilju.

Izraelska vojska posljednjih se godina u velikoj mjeri oslanjala na tehnološku prednost u borbi protiv dronova, prije svega na ometanje signala kojima se njima upravlja. No kod optičkih dronova takav pristup ne daje rezultat jer letjelica ne emitira signal koji bi se mogao ometati. To otežava i otkrivanje mjesta s kojeg je dron lansiran. Yehoshua Kalisky, viši istraživač izraelskog Instituta za nacionalne sigurnosne studije, upozorio je da su takvi dronovi otporni na komunikacijsko ometanje, a zbog izostanka elektroničkog potpisa gotovo je nemoguće otkriti odakle su poletjeli. Jedan izraelski vojni izvor rekao je CNN-u da, osim fizičkih prepreka poput mreža, trenutačno postoji malo učinkovitih rješenja. ‘To je niskotehnološki sustav prilagođen asimetričnom ratovanju’, rekao je. Taktika preuzeta s ukrajinskog bojišta Optički dronovi u većem su se broju najprije pojavili u ratu u Ukrajini, gdje su ih ruske snage počele koristiti s velikim učinkom. Njihova se uporaba pokazala posebno opasnom za opskrbne pravce i položaje u pozadini bojišnice jer dronovi mogu precizno pogađati ciljeve, a pritom zaobilaze dio klasičnih mjera elektroničke zaštite.

Samuel Bendett, stručnjak za bespilotne sustave iz Centra za novu američku sigurnost, rekao je za CNN da je riječ o sposobnom sustavu koji u rukama iskusnog operatera može biti vrlo učinkovit, osobito protiv snaga koje ne očekuju takav napad. Dodao je da takvi dronovi mogu biti smrtonosni čak i protiv vojske koja zna za prijetnju i poduzima mjere opreza. Hezbollahove mete razlikuju se od onih u Ukrajini. Budući da izraelske snage djeluju relativno blizu vlastitih baza, Hezbollah ne gađa velike opskrbne pravce, nego vojnike, tenkove i evakuacijske timove na jugu Libanona i u pograničnom području. Jeftino oružje protiv tehnološki jačeg protivnika Izrael vjeruje da Hezbollah civilne dronove nabavlja iz Kine ili Irana, a potom ih prilagođava za nošenje granata ili drugih eksplozivnih naprava. Kina je ranije odbacivala tvrdnje da opskrbljuje bilo koju stranu u sukobu oružjem i isticala da poštuje međunarodne obveze. Iako takvi dronovi ne mogu izazvati štetu razmjera većih raketa ili projektila, njihova cijena, preciznost i teškoća otkrivanja čine ih vrlo opasnim oružjem. Associated Press piše da se takvi sustavi mogu sastaviti od osnovnih civilnih dijelova i optičkog kabela, pri čemu pojedini izraelski izvori procjenjuju da cijena može biti tek nekoliko stotina dolara.