Policija privela Antu Mamuta, načelnika Marine. Izbila tučnjava, ima i ozlijeđenih

Napetosti u općini Marina kulminirale su večeras ozbiljnim incidentima - došlo je do naguravanja i tučnjave, ima ozlijeđenih i privedenih, a samo deset minuta prije uključenja u televizijsku emisiju "Otvoreno" na HRT-u policija je privela načelnika Antu Mamuta

Dramatični razvoj događaja uslijedio je nakon cjelodnevne napetosti u mjestu.U Marini je tijekom cijelog dana vladala napeta atmosfera, koja je večeras prerasla u otvoreni sukob. Prema dostupnim informacijama, došlo je do fizičkog obračuna među sudionicima, pri čemu ima i ozlijeđenih osoba. Policija je intervenirala te privela više osoba kako bi smirila situaciju i uspostavila red. Mrtvačnica, 32 grobnice i dva ukopa Podsjetimo, na privatnoj zemlji ilegalno je sagrađena mrtvačnica i 32 grobnice. U ponedjeljak je to groblje zatvorio Državni inspektorat. Iako su privatna groblja u Hrvatskoj zabranjena već skoro 80 godina - jedan poduzetnik okušao se u tom biznisu bez ikakvih potrebnih papira. Vlasnik zemlje dozvolu za gradnju mrtvačnice nije dao. Mamut je u prilogu HRT-a potvrdio da je da grobnice nemaju dozvolu, a da je dio njih gradio poduzetnik koji ih je i prodavao.

Joško Smoljić kazao je pak za Novu TV da je zemlja na kojoj je izgrađena mrtvačnica njegova. "Izgrađena je prije nekih godinu i pol dana bez moje suglasnosti i bez mog odobrenja i to je po meni suludo", poručio je Smoljić. Prilikom snimanja priloga poduzetnik Marijan Ugrina tražio je da se ugasi kamera. "Ugasi kameru. Ugasi kameru. Razbit ću ti kameru", zaprijetio je novinarskoj ekipi Nove TV. Osim što je izgrađeno bez dozvola i na spornom zemljištu, potvrđeno je da su na groblju obavljena dva ukopa. Država sada traži rješenje, a među opcijama se spominje i legalizacija, iako zakon jasno zabranjuje privatna groblja. 'Treba legalizirati ako je moguće' Tomislav Jukić, ravnatelj Uprave za komunalno gospodarstvo Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, gostujući u Otvorenom istaknuo je da je sada ključno pronaći konkretno rješenje. Iako se znalo da postoji ilegalno groblje, Jukića je iznenadila jedna činjenica.