Cijena goriva je pala, ali prijevoznici svoje neće spuštati: Natankali smo skuplje

Nakon što su prijevoznici podigli cijene zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku i rasta cijena goriva, sada, kada se situacija na tržištu donekle smirila, ne planiraju ih spuštati.

Iako u Hrvatskoj cijene goriva padaju ili stagniraju, Hormuški tjesnac ostaje zatvoren pa je i dalje bitno skuplje nego prije početka rata na Bliskom istoku.

O razlozima takve odluke i budućim koracima u razgovoru za RTL govorio je Branko Trstenjački, predsjednik Udruge hrvatskih autoprijevoznika.

Kada su cijene goriva dosezale rekordne razine, autoprijevoznici su bili primorani reagirati. Cijene njihovih usluga, kako potvrđuju u Udruzi autoprijevoznika, porasle su između 15 i 20 posto. Sada, kada je litra dizela jeftinija, mnogi se pitaju hoće li uslijediti i pojeftinjenje prijevoza. Odgovor je, prema riječima Branka Trstenjačkog, negativan.

'Teško da se bude odmah dogodio pad cijena prijevoza. Mi smo sad svi koji vozimo natankali, ali te svoje kamione sa skupljim gorivom trebamo prvo odraditi, završiti taj posao', rekao je.

Trstenjački naglašava kako je trenutna stabilnost cijena goriva vrlo krhka i kratkotrajna. "Sama neizvjesnost s tom cijenom goriva zbog tog nesretnog rata u Iranu je jednostavno katastrofična, tako da sumnjam da će pasti cijena prijevoza", ističe. Prema njegovim riječima, ovo je prekratko vrijeme da bi se donosile dugoročne odluke, jer se nitko ne usuđuje prognozirati hoće li cijene već sutra ponovno skočiti zbog moguće eskalacije na Bliskom istoku.

Akumulirani gubici

Zanimljivo je da nisu svi prijevoznici podigli cijene. Trstenjački objašnjava da su se neki na taj potez odlučili iz straha da ne izgube posao. "To su ljudi koji su opterećeni sa svojim kreditima i moraju raditi da bi te kredite mogli vratiti", pojašnjava.

Dodatni uteg koji prijevoznicima onemogućuje spuštanje cijena su i akumulirani gubici. Trstenjački tvrdi da su u proteklom razdoblju ostali bez značajnih olakšica koje su im pomagale u poslovanju. "Izgubili smo jedan dio trošarine na koji smo imali pravo, a koje je država odobrila. Zbog toga smo izgubili i komercijalne popuste, tako da smo mi izgubili negdje oko 70 centi po litri goriva", precizirao je.

Upravo zbog teške situacije, predstavnici Udruge autoprijevoznika sutra idu na sastanak u ministarstvo, gdje će razgovarati s ministrom Olegom Butkovićem. Cilj je, kako kaže Trstenjački, zamoliti ministra za pomoć.

"Mislimo utjecati i zamoliti Olega Butkovića da nam pomogne kod institucija da bi institucije mogle iznaći nekakve načine da nam pomognu u poslovanju", rekao je. Kao moguće mjere spominje povećanje povrata na gorivu ili druge oblike financijske podrške.