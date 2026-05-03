Zelenski se sastaje s europskim dužnosnicima: 'Sad postoji dobra prilika'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastao se s finskim premijerom Petterijem Orpom te mu predložio jačanje suradnje dviju zemalja potpisivanjem sporazuma o dronovima.

Riječ je o nastavku jačanja suradnje Ukrajine s inozemstvom u proizvodnji bespilotnih sustava. Još ranije je najavljena zajednička proizvodnja dronova s Norveškom, a ove godine bi trebala započeti i proizvodnja dronova Baton i K4 u kooperaciji s Nizozemskom, piše Index.

"Ukrajina je spremna podijeliti svoje iskustvo i ojačati one koji nas jačaju od samog početka sveobuhvatne invazije", poručio je Zelenski na X-u.