sporazum o dronovima

Zelenski se sastaje s europskim dužnosnicima: 'Sad postoji dobra prilika'

M.Da.

03.05.2026 u 20:36

Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski Izvor: EPA / Autor: ANGELO CARCONI
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nastoji na sve strane povećati proizvodnju dronova, ali i gurnuti svoju zemlju bliže europskim integracijama. Tako se sastao s premijerima Finske, Velike Britanije i Češke

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastao se s finskim premijerom Petterijem Orpom te mu predložio jačanje suradnje dviju zemalja potpisivanjem sporazuma o dronovima.

Riječ je o nastavku jačanja suradnje Ukrajine s inozemstvom u proizvodnji bespilotnih sustava. Još ranije je najavljena zajednička proizvodnja dronova s Norveškom, a ove godine bi trebala započeti i proizvodnja dronova Baton i K4 u kooperaciji s Nizozemskom, piše Index.

"Ukrajina je spremna podijeliti svoje iskustvo i ojačati one koji nas jačaju od samog početka sveobuhvatne invazije", poručio je Zelenski na X-u.

Uz to, dvojica državnika su se fokusirala na međunarodne napore, ponajprije na integraciju Ukrajine u Europsku uniju.

"Sada postoji dobra prilika za otvaranje pregovaračkih klastera, a Ukrajina to u potpunosti zaslužuje", rekao je ukrajinski predsjednik.

Zelenski se tijekom dana sastao i s britanskim premijerom Keirom Starmerom, s kojim je pričao o mjerama protiv ruske flote iz sjene te primanju vojne pomoći iz inicijative PURL. 

Zatim se susreo s češkim premijerom Andrejem Babišem s kojim je razgovarao također o eurointegracijama i mogućnostima daljnje suradnje. 

