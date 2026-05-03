Zelenski se sastaje s europskim dužnosnicima: 'Sad postoji dobra prilika'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nastoji na sve strane povećati proizvodnju dronova, ali i gurnuti svoju zemlju bliže europskim integracijama. Tako se sastao s premijerima Finske, Velike Britanije i Češke
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastao se s finskim premijerom Petterijem Orpom te mu predložio jačanje suradnje dviju zemalja potpisivanjem sporazuma o dronovima.
Riječ je o nastavku jačanja suradnje Ukrajine s inozemstvom u proizvodnji bespilotnih sustava. Još ranije je najavljena zajednička proizvodnja dronova s Norveškom, a ove godine bi trebala započeti i proizvodnja dronova Baton i K4 u kooperaciji s Nizozemskom, piše Index.
"Ukrajina je spremna podijeliti svoje iskustvo i ojačati one koji nas jačaju od samog početka sveobuhvatne invazije", poručio je Zelenski na X-u.
Uz to, dvojica državnika su se fokusirala na međunarodne napore, ponajprije na integraciju Ukrajine u Europsku uniju.
"Sada postoji dobra prilika za otvaranje pregovaračkih klastera, a Ukrajina to u potpunosti zaslužuje", rekao je ukrajinski predsjednik.
Zelenski se tijekom dana sastao i s britanskim premijerom Keirom Starmerom, s kojim je pričao o mjerama protiv ruske flote iz sjene te primanju vojne pomoći iz inicijative PURL.
Zatim se susreo s češkim premijerom Andrejem Babišem s kojim je razgovarao također o eurointegracijama i mogućnostima daljnje suradnje.