SAD i Iran otvorili vatru u tjesnacu, Emirati pod napadom: Izbio velik požar u naftnoj zoni

Napetosti između Donalda Trumpa i Irana ponovno su eskalirale, a primirje koje je nedavno proglašeno sve je klimavije

Primirje između SAD-a i Irana našlo se na ozbiljnom testu nakon što su obje strane otvorile vatru u Hormuškom tjesnacu. Nakon razmjene vatre, američki predsjednik odbio je jasno odgovoriti vrijedi li dogovor još uvijek, dok situacija na terenu govori suprotno. To dodatno pojačava neizvjesnost na jednom od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca. U međuvremenu, Ujedinjeni Arapski Emirati, bliski saveznik SAD-a, objavili su da je njihova protuzračna obrana ‘presrela’ 19 iranskih projektila i dronova. U napadu dronom izbio je i ‘veliki požar’ u naftnoj zoni Fujairah, pri čemu su ozlijeđena trojica indijskih državljana.

Trump: Iranske snage bit će zbrisane s lica Zemlje Američki predsjednik dodatno je podigao retoriku upozorivši iranske snage da će biti ‘zbrisane s lica Zemlje’ ako pokušaju napasti američke brodove u Hormuškom tjesnacu ili Perzijskom zaljevu.

Iran je u ponedjeljak lansirao dronove i rakete prema ciljevima u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, potvrdile su vlasti. Protuzračna obrana reagirala je na 19 prijetnji, no jedan dron pogodio je naftnu industrijsku zonu u Fujairahu i izazvao veliki požar. Brodari na oprezu: ‘Situacija je izuzetno opasna’ Nakon nove eskalacije nasilja, inicijativa nazvana ‘Project Freedom’ pokazala se problematičnom. Čelnici brodarskih kompanija sve su oprezniji kad je riječ o prolasku kroz Hormuški tjesnac. Tim Huxley iz kompanije Mandarin Shipping upozorava: ‘Tjesnac je i dalje izuzetno opasan i očekujem da će većina brodova izbjegavati prolaz dok obje strane ne ponude nešto konkretnije.’ Slično razmišlja i Angad Banga, direktor The Caravel Group: ‘Čak i ako se postigne dogovor, trebat će vremena da političke izjave i vojne mjere rezultiraju sigurnim i operativnim uvjetima za brodove i posade u ovim pretrpanim i osporavanim vodama. U međuvremenu, deseci tisuća civilnih pomoraca rade u uvjetima rizika koje nisu birali, a globalna trgovina ovisi o njima. Njihova sigurnost mora biti prioritet u svakoj fazi.’