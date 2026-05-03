USKOK kreće u češljanje Hrvatskog olimpijskog odbora: Na meti im je jedna osoba?

Već ranije je otkriveno kako je svečana dodjela nagrada hrvatskim sportašima u prosincu prošle godineu zagrebačkom Westinu, koštala 161.483 eura. Cijeli iznos bez natječaja je dobila pulska tvrtka A.T.I., ali kroz veći broj ugovora, kako bi se ostalo ispod zakonskog praga za javnu nabavu, što je zabranjeno.

USKOK je započeo s izvidima Hrvatskom olimpijskom odboru . Osim uloge HOO-a u financiranju Hrvatskog skijaškog saveza, čiji je donedavni čelnik Vedran pavlek osumnjičen za izvlačenje 30 milijuna eura, USKOK će se baviti i organizacijom skupova i događanja te isplatom dnevnica u HOO-u. Na meti istražitelja je, neslužbeno doznaje Index , glavni tajnik Siniša Krajač .

Provjereni model

Isti model korišten je i godinu ranije, uz cijene koje su, navodno, višestruko veće od uobičajenih. Ista tvrtka godinama dobiva poslove od HOO-a bez natječaja, piše Index.

Ministarstvo turizma i sporta te HOO su osmislili model financiranja Sportske televizije, koja je dobila dva milijuna eura od sredine prošle godine putem natječaja HOO-a koji su isključili konkurenciju. Model je prikazan kao “promocija sporta” kako bi se zaobišli propisi, navodi isti medij.

Iz HOO-a su za Dnevnik Nove TV poručili kako su predali dokumentaciju koju je od njih tražio USKOK još prije mjesec i pol dana. Prije nekoliko dana su izvijestili da su većinu financijske dokumentacije provjerili i utvrdili da se novac koji su dali Skijaškom savezu namjenski trošio.

"Jako je porastao broj kaznenih prijava i neke od njih su kvalitetne; nisu one prijave koje pišu skribomani bez ijednog dokaza, radi se u nekim slučajevima o vrlo utemeljenim kaznenim prijavama", poručio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić komentirajući zbivanja u sportskim savezima.