Potres magnitude 4.1 stupnja po Richteru probudio istok Hrvatske: 'Kuća se zatresla'

Noćas u 2:35 seizmografi su zabilježili potres koji je pogodio istočni dio Hrvatske. Prema podacima Hrvatske seizmološke službe, riječ je o podrhtavanju magnitude 4,1 po Richteru, s procijenjenim intenzitetom V stupnjeva EMS ljestvice u epicentru
Epicentar se nalazio oko 30 kilometara sjeverno-sjeveroistočno od Osijeka, na području Kopački rit. Potres se nije zadržao samo na tom području – osjetio se i diljem šire regije istočne Hrvatske.
Mnoge ljude je podrhtavanje probudilo, a prijavili su kako su se tresli ormari te da je potres bio kratak, ali uznemirujuć.