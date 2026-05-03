nevolje u raju

Smrtonosna zaraza izbila na kruzeru: Troje ljudi već je preminulo

M.Da.

03.05.2026 u 22:29

MV Hondius, brod na kojem je izbila zaraza hantavirusom Izvor: Profimedia / Autor: AFP / AFP / Profimedia
Svjetska zdravstvena organizacija reagirala je na pojavu zaraze na brodu MV Hondius. Pretpostavlja se da je riječ o zarazi hantavirusom koja se u rijetkim slučajevima širi s čovjeka na čovjeka

Tri osobe su preminule dok je najmanje još pet osoba zaraženo tijekom plovidbe brodom MV Hondius od Argentine prema Zelenortskim Otocima. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) sumnja na pojavu hantavirusa, piše BBC.

Riječ je o infekciji koja se javlja u kontaktu s izlučevinama glodavaca, no rijetki su slučajevi širenja s čovjeka na čovjeka. No, kako zaraza izaziva teške, često i smrtonosne respiratorne probleme, WHO smatra da se radi o ozbiljnom javnozdravstvenom događaju.

Sve je počelo 20. ožujka, kad je brod isplovio iz argentinske luke Ushuaia. Prva žrtva je bio 70-godišnjak koji je na brodu razvio simptome, a zatim preminuo. Ubrzo je oboljela i njegova 69-godišnja supruga, koja je unatoč naporima liječnika preminula u bolnici u južnoafričkom Johannesburgu. Ondje se u kritičnom stanju nalazi i britanski državljanin.

Svjetska zdravstvena organizacija trenutačno koordinira suradnju između država na ruti broda i operatera broda kako bi se osigurala medicinska evakuacija preostalih putnika sa simptomima. Istovremeno se provodi detaljna procjena rizika za sve ostale putnike koji zasad ne pokazuju simptome.

