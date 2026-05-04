Zelenski zaprijetio: Ukrajinski dronovi bi mogli gađati vojnu paradu u Moskvi

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da bi ukrajinski dronovi mogli gađati vojnu paradu 9. svibnja u Moskvi, dok ruske vlasti pripremaju obilježavanje Dana pobjede uz pojačane sigurnosne mjere.

Govoreći na otvaranju summita Europske političke zajednice u Erevanu, Zelenski je sugerirao da Rusija više nije sposobna pokazati vojnu snagu kao prethodnih godina, prenosi Kyiv Post. ‘Rusija je najavila paradu 9. svibnja, ali na toj paradi neće biti vojne opreme’, rekao je Zelenski. ‘To će biti prvi put nakon mnogo, mnogo godina da si ne mogu priuštiti prisutnost oružja na paradi.’ Dodao je: ‘Ukrajinski dronovi također mogu pogoditi tu paradu. To pokazuje da više nisu snažni kao prije.’

U međuvremenu, ukrajinski dron pogodio je u ponedjeljak rano ujutro stambenu zgradu na zapadu Moskve, oštetivši stanove i razbacavši krhotine, prema ruskim dužnosnicima i medijskim izvješćima. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin rekao je da nije bilo ozlijeđenih nakon što je dron oko 1 sat ujutro pogodio zgradu u blizini ulice Mosfilmovskaja. Na mjesto događaja upućene su hitne službe. Ruski Telegram kanali izvijestili su da je pogođen stambeni neboder, pri čemu su uništeni zidovi u trima prostorijama na 36. katu, a dio pročelja pao je na parkirani automobil. Krhotine i razbijeno staklo rasuli su se po okolici. Prema navodima medija, zgrada se nalazi oko šest kilometara od Kremlja. Sobjanin je kasnije izjavio da su ruske protuzračne snage presrele još dva drona koja su se kretala prema glavnom gradu, ne navodeći gdje su oboreni. Incident slijedi nakon niza napada dronovima na Moskvu početkom svibnja. Dana 3. svibnja, prema riječima Sobjanina, presretnuto je osam dronova, što je privremeno poremetilo rad zračnih luka.