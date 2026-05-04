Zelenski zaprijetio: Ukrajinski dronovi bi mogli gađati vojnu paradu u Moskvi

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da bi ukrajinski dronovi mogli gađati vojnu paradu 9. svibnja u Moskvi, dok ruske vlasti pripremaju obilježavanje Dana pobjede uz pojačane sigurnosne mjere.
Govoreći na otvaranju summita Europske političke zajednice u Erevanu, Zelenski je sugerirao da Rusija više nije sposobna pokazati vojnu snagu kao prethodnih godina, prenosi Kyiv Post.
‘Rusija je najavila paradu 9. svibnja, ali na toj paradi neće biti vojne opreme’, rekao je Zelenski. ‘To će biti prvi put nakon mnogo, mnogo godina da si ne mogu priuštiti prisutnost oružja na paradi.’
Dodao je: ‘Ukrajinski dronovi također mogu pogoditi tu paradu. To pokazuje da više nisu snažni kao prije.’
U međuvremenu, ukrajinski dron pogodio je u ponedjeljak rano ujutro stambenu zgradu na zapadu Moskve, oštetivši stanove i razbacavši krhotine, prema ruskim dužnosnicima i medijskim izvješćima. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin rekao je da nije bilo ozlijeđenih nakon što je dron oko 1 sat ujutro pogodio zgradu u blizini ulice Mosfilmovskaja. Na mjesto događaja upućene su hitne službe.
Ruski Telegram kanali izvijestili su da je pogođen stambeni neboder, pri čemu su uništeni zidovi u trima prostorijama na 36. katu, a dio pročelja pao je na parkirani automobil. Krhotine i razbijeno staklo rasuli su se po okolici. Prema navodima medija, zgrada se nalazi oko šest kilometara od Kremlja. Sobjanin je kasnije izjavio da su ruske protuzračne snage presrele još dva drona koja su se kretala prema glavnom gradu, ne navodeći gdje su oboreni.
Incident slijedi nakon niza napada dronovima na Moskvu početkom svibnja. Dana 3. svibnja, prema riječima Sobjanina, presretnuto je osam dronova, što je privremeno poremetilo rad zračnih luka.
Zelenski je u govoru istaknuo da bi ovo ljeto moglo biti presudno za daljnji tijek rata.
‘Ovo ljeto bit će trenutak kada će Putin odlučiti što dalje: proširiti rat ili krenuti prema diplomaciji. Moramo ga potaknuti na diplomaciju’, rekao je.
Naglasio je da je ključno nastaviti pritisak na Rusiju, osobito kroz sankcije.
‘Moramo nastaviti pritisak putem sankcija… upravo zato što one utječu na rusku naftu, industriju i banke. Ideja o ukidanju sankcija je neprihvatljiva’, dodao je.
Zelenski je također rekao da Ukrajina može samostalno proizvoditi širok spektar obrambenih sustava, ali je pozvao na jaču suradnju s europskim partnerima, osobito u području tehnologije dronova.
‘Ukrajina može proizvesti sve potrebno za vlastitu obranu, od balističkih napada i projektila. Europi nudimo svoje tehnologije dronova kako bismo povezali sve zemlje’, rekao je.
Upozorio je i da Europa mora unaprijediti vlastitu zaštitu od prijetnji dronovima. ‘Ta zaštita mora postojati u zraku, na kopnu i na moru’, rekao je.
Zelenski je također upozorio da saveznici moraju biti spremni na mogućnost da Rusija neće završiti rat. ‘Moramo se usredotočiti na to što ćemo učiniti ako Rusija ne okonča rat. Moramo nastaviti pritisak i trebamo mir’, rekao je.
Istaknuo je važnost diplomacije, ali i potrebu da Europa ima ključnu ulogu u pregovorima. ‘Moramo pronaći učinkovit diplomatski format, a Europa mora biti za pregovaračkim stolom’, rekao je.
Dodao je da Ukrajina održava kontakte sa SAD-om, ali da bi jedinstven europski stav ojačao pregovaračku poziciju.
Prošlog tjedna Zelenski je zatražio pojašnjenja od tima američkog predsjednika Donalda Trumpa o ruskom prijedlogu primirja oko 9. svibnja, pitajući se odnosi li se samo na sigurnost parade u Moskvi.
Ruska parada na Crvenom trgu ove bi godine mogla biti znatno smanjena, bez tenkova, raketnih sustava i topništva, prvi put od 2008., prema dostupnim informacijama.Rusko ministarstvo obrane to objašnjava ‘trenutačnom operativnom situacijom’, dok analitičari to povezuju s nedostatkom opreme i sigurnosnim rizicima zbog ukrajinskih napada dronovima.
Ako bi došlo do kratkotrajnog primirja, ono bi moglo smanjiti rizik od napada na Moskvu tijekom obilježavanja Dana pobjede. Analitičari smatraju da je tajming prijedloga primirja politički motiviran, s ciljem prikazivanja Rusije kao spremne na pregovore.
Dan pobjede ostaje najvažniji državni praznik u Rusiji, uz koji Kremlj sve češće veže narativ o ratu u Ukrajini. Prema dostupnim informacijama, na ovogodišnjoj paradi očekuje se dolazak nekoliko stranih čelnika, među kojima su predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko, slovački premijer Robert Fico i drugi.