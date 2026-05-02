Škola života Donalda Trumpa: Kad te netko pokuša ubiti, primi ženu za stražnjicu

Nekad se govorilo 'kom obojci, kom opanci', a danas - nekom atentat, nekom salata od palminog srca s tostiranom ljutikom, a nekom ruka na stražnjicu. U slučaju tjedna za nama, taj 'netko' su u svim navedenim slučajevima Donald i Melania Trump. Čak i uz taj propali atentat, prošli su puno bolje od Friedricha Merza, koji je samo jednom zucnuo i od Trumpa u rekordnom roku dobio jezikovu juhu. U ovotjednom skeneru saznajte i zašto bismo trebali malo štedjeti energiju

Kralj Charles i kraljica Camilla u SAD-u Izvor: Profimedia / Autor: Henry Nicholls, PA Images / Alamy / Profimedia

Kome su prisjeli smrčci i mikro menta? 'Svilenkasta i aromatična' juha od povrća iz vrta Bijele kuće, salata od palminih srca s tostiranom ljutikom i mikro mentom, raviol s ricottom i smrčcima, list na francuski i čokoladni gâteau u obliku košnice, punjen kremom od vanilije i biskvitom od badema. Ovo je bio jelovnik svečane večere za britanskog kralja i kraljicu u posjetu SAD-u povodom 250. rođendana najveće svjetske sile, koji je kurirala osobno Melania Trump i, čini se, puno veći problem od gorespomenutog atentata, jer šefica inzistira na tome da sve namirnice, od povrća do meda, budu uzgojene u Bijeloj kući. I onda dođe Trump, tip kojega su koji dan prije panično evakuirali, i pred kraljem i kraljicom bez ikakvih skrupula prvo malo neprotokolarno cima Charlesa i Camillu, a onda – teško je to drukčije opisati – ćopi za stražnjicu svoju suprugu. Prisjeli su joj i smrčci i mikro menta, ali ni Trumpu se blago prevrnuo želudac kad ga je kralj Charles počeo peckati na temu toga kako bi Amerikanci, da nije Britanaca, govorili francuski. Macron jedva dočekao, ako ste sumnjali.

Šalu na stranu, Charles je imao i nešto malo ozbiljnije za reći, i to pred američkim Kongresom. Iako je ponovio da su SAD i Britanija povijesni saveznici, podsjetio ih je na zapadne vrijednosti koje su pod Trumpom poprilično tresnule: vladavinu prava, demokraciju i snagu međunarodnog utjecaja, a Trumpu se nije svidjela i suptilna kritika zbog negiranja klimatskih promjena i nedovoljne podrške Ukrajini. O ovome nešto više u idućoj priči. Dr. Trump i Mr. Nice Guy – ovisno koji mu telefon date U stanci između propalog atentata, henganja s kraljem i pipkanja supruge, Donald Trump našao je vremena i za crveni telefon te – na žalost – i za mobitel s kojeg trola na Truth Socialu. Crveni telefon služio je za poziv svom starom prijatelju Vladimiru Putinu, kojeg je zamolio za 'malo prekida vatre' u Ukrajini. Putin je pristao jer ide Dan pobjede nad fašizmom, pohvalio ga za produljenje primirja s Iranom i još mu zauzvrat 'ponudio pomoć' (nemoj Vladimire, molimo te) po pitanju iranskog obogaćenog uranija. No, kad se ostavi crvenog telefona i uhvati mobitela, to je opet onaj spaljeni Trump koji se svađa s cijelim svijetom, a najprije sa saveznicima. Ovoga tjedna na penal mu je naletio njemački kancelar Friedrich Merz koji je rekao kako Iran ponižava Trumpa, a on pristaje na tu igru tako što šalje izaslanike na 'besplodne' mirovne pregovore u Pakistan. Trump ne samo da je poludio i rekao da Merz 'nema pojma o čemu govori', već je u roku keks naredio administraciji da razmotri povlačenje vojske iz Njemačke. Dobro, hoće li mu netko već oduzeti taj Truth Social?

Jedni dovlače, a drugi odvlače novac iz Mađarske A dok iz Amerike ne prestaju stizati otrovne strelice, Europa se grupira oko novog duhovnog vođe, pobjednika mađarskih izbora Petera Magyara. Iako njegov proces formiranja vlasti ide očekivano kompliciranom brzinom, Magyar više vremena provodi u Bruxellesu, gdje pokušava nagaziti Ursulu von der Leyen da mu odblokira milijarde eura iz europskog proračuna. Sudeći po razgovorima koje su vodili u srijedu, 11 milijardi iz europskog plana oporavka od pandemije koronavirusa bit će dostupni do kolovoza, nakon čega ionako istječe rok za njihovo podizanje. U međuvremenu, Viktor Orban i njegova ekipa na površini pokušavaju pročistiti Fidesz i pripremiti ga za ono što Orban naziva 'borba protiv liberalne uprave'. Novi smjer stranke bit će, piše smijenjeni šesnaestogodišnji oligarh, 'nacionalna oporba', a u međuvremenu, kohorta njegovih bliskih suradnika užurbano prebacuje novac i investicije u inozemstvo, dok neki već istražuju mogućnosti dobivanja američkih viza i zaposlenja u institucijama povezanim s pokretom MAGA. Ne sumnjamo da su se na ovo pripremili. Netko crta plinovode, a netko – nove salvete Ostanimo još malo u susjedstvu, konkretno u BiH, gdje se događaju slični paralelni procesi kao u Mađarskoj. Sudeći po nadrealnoj brzini kojom su Predsjedništvo Bosne i Hercegovine i Vijeće ministara odobrili prijedlog sporazuma s Hrvatskom o plinovodu Južna interkonekcija kako bi on mogao biti potpisan na samitu Inicijative triju mora u Dubrovniku, čovjek bi rekao da se u BiH ipak nešto pokreće. Podsjetimo, plinovod će s hrvatske strane (zapelo je negdje oko Dugopolja) graditi Plinacro, a s američke AAFS Infrastructure and Energy, naravno, tvrtka bliska Trumpovoj administraciji, koja će platiti sve radove, a zauzvrat eksploatirati plinovod uz koncesiju od 30 godina.

#BREAKING At the TradFest conference in Zagreb, Croatia, a map of proposed territorial divisions of Bosnia and Herzegovina was presented, suggesting a reorganization into three republics: a Serb Republic (Republic of Srpska), a Croat Republic, and a Bosniak Muslim republic. pic.twitter.com/aOIJ5d3ca7 — The National Independent (@NationalIndNews) April 25, 2026

S druge strane, u BiH događaju se i pripreme za izbore za nove članove predsjedništva te zemlje, pa se onda u javnosti mogu čuti i nešto disonantniji tonovi, ne toliko prijateljski prema Hrvatskoj. Tako se ovog tjedna digla žestoka frka oko prijedloga koji je na stanovitom konzervativnom eventu u Zagrebu po imenu TradFest iznio Ivan Pepić, docent sa Sveučilišta obrane i sigurnosti 'Dr. Franjo Tuđman', po kojemu bi se u BiH uspostavila tri etnička entiteta. Novo crtanje po salvetama, doduše, prilično opskurnih likova u smislu stvarnog političkog utjecaka iskoristio je Slaven Kovačević, savjetnik Željka Komšića koji aspirira na njegove glasove na izborima, kako bi uz medijsku baražnu vatru Senada Hadžifejzovića i ekipe zadramio da, eto, Zagreb još uvijek nije odustao od trećeg entiteta. Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković najavio je slanje prosvjedne note, no pomalo ispod glasa jer i on je bio u Dubrovniku i bavio se interkonekcijom. Bilo kako bilo, nakon što je Draganu Čoviću i Plenkoviću propao manevar s Darijanom Filipović iz HDZ-a BiH kao zajedničkom kandidatkinjom svih hrvatskih stranaka, ovo je pokazatelj da će izbori u listopadu biti više nego vrući.