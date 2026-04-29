Trump predložio 'malo prekida vatre', evo što je Putin odgovorio

'Dobro smo razgovarali, poznajem ga dugo', rekao je Trump.

Obraćajući se novinarima u Ovalnom uredu dok je primao astronaute iz misije Artemis II, rekao je da je u telefonskom razgovoru s ruskim vođom predložio 'malo prekida vatre'.

'I mislim da bi to mogao učiniti', rekao je Trump, a zatim upitao novinare je li Putin najavio prekid vatre.

Trump je rekao da je Putin ponudio pomoć po pitanju iranskog obogaćenog uranija, ključne prepreke sporazumu o okončanju rata s Iranom.

'Rekao sam, prije nego što mi pomognete, želim okončati vaš rat', rekao je Trump.