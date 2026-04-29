telefonski razgovor

Trump predložio 'malo prekida vatre', evo što je Putin odgovorio

Bi. S. / Hina

29.04.2026 u 22:35

Donald Trump Izvor: EPA / Autor: WILL OLIVER
Bionic
Reading

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da je u telefonskom razgovoru s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom razgovarao o mogućem prekidu vatre u Ukrajini

'Dobro smo razgovarali, poznajem ga dugo', rekao je Trump.

Obraćajući se novinarima u Ovalnom uredu dok je primao astronaute iz misije Artemis II, rekao je da je u telefonskom razgovoru s ruskim vođom predložio 'malo prekida vatre'.

'I mislim da bi to mogao učiniti', rekao je Trump, a zatim upitao novinare je li Putin najavio prekid vatre.

Trump je rekao da je Putin ponudio pomoć po pitanju iranskog obogaćenog uranija, ključne prepreke sporazumu o okončanju rata s Iranom.

'Rekao sam, prije nego što mi pomognete, želim okončati vaš rat', rekao je Trump.

vezane vijesti

Putinov savjetnik Jurij Ušakov rekao je ranije da je ruski predsjednik predložio privremeni prekid vatre u Ukrajini kako bi se sljedeći mjesec obilježila godišnjica završetka Drugog svjetskog rata, dodajući da je Trump pozitivno reagirao.

Primajući astronaute iz Artemisa II, Trump je kazao i kako vjeruje u mogućnost da se ponovno pošalju ljudi na Mjesec do kraja njegovog mandata.

'Postoje dobri izgledi' da se tamo ode, odgovorio je američki predsjednik kojemu mandat završava krajem 2029.

'Radije to ne bismo kategorički izjavili (...) ali smo ispred roka, tako da imamo dobre šanse', ustvrdio je.

NASA trenutno planira takvo slijetanje na Mjesec za 2028. godinu, ali stručnjaci su zabrinuti zbog potencijalnih daljnjih kašnjenja.

Četveročlana posada misije Artemis II u travnju je obletjela oko Mjeseca.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
najpopularnije

Još vijesti