Trump najavio povlačenje američkih vojnika iz moćne europske zemlje: Naljutio ga premijer

"Sjedinjene Države proučavaju i razmatraju moguće smanjenje broja vojnih snaga u Njemačkoj, a odluka će biti donesena vrlo brzo“, napisao je Trump na svojoj platformi Truth Social.

Merz: Trump je ponižen u Iranu

Trumpova izjava uslijedila je nakon njegove kritike njemačkog kancelara Friedricha Merza u utorak zbog rata u Iranu, dan nakon što je Merz rekao da Iranci ponižavaju SAD u pregovorima o njegovom okončanju.

‘Iranci su očito vrlo vješti pregovarači – ili, točnije, vrlo vješti u izbjegavanju pregovora, puštajući Amerikance da doputuju u Islamabad pa odu bez ikakvog rezultata’, rekao je Merz.

Svoje kritike ponovio je i u srijedu, naglasivši da Europa ‘trpi’ posljedice zatvaranja tog ključnog pomorskog pravca, piše Guardian.

Trumpova administracija također je više puta oštro kritizirala mnoge članice NATO-a zbog toga što nisu pomogle u američko-izraelskom ratu protiv Irana, uključujući i kritike nekih zbog toga što nisu poslale svoje mornarice kako bi pomogle u otvaranju Hormuškog tjesnaca.