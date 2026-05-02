Zagrebačka špica potvrdila veliki proljetni trend: Ove haljine mame poglede

Zagrebačka špica još je jednom pokazala da su proljetne haljine najjednostavniji način za efektan stajling koji izgleda dotjerano, ali ne pretjerano
Sunčano vrijeme centar Zagreba pretvorilo je u pravu street style pozornicu, a među brojnim proljetnim kombinacijama najviše pogleda mamile su haljine.
Lepršavi modeli, lagani materijali i krojevi koji se kreću s tijelom dominirali su špicom, stvarajući dojam kao da su upravo sišli s modne piste. Nije bilo riječ o pretjerano kompliciranim kombinacijama, nego o dobro odabranim komadima koji sami nose cijeli stajling.
Cvjetni uzorak i točkice u prvom planu
Najviše su se istaknule haljine midi i maksi duljine, a u prvom planu bili su prekrasni modeli cvjetnog uzorka i ovog proljeća nezaobilaznih točkica, čime su Zagrepčanke dokazale da pomno prate aktualne modne trendove.
Takvi komadi ovog proljeća funkcioniraju posebno dobro jer spajaju eleganciju i praktičnost. Dovoljno su efektni za gradski izlazak, ali i dovoljno jednostavni da se mogu nositi uz ravne sandale, balerinke, mokasinke ili tenisice.
Uzorci i boje u prvom planu
Na špici su se mogle vidjeti i haljine u neutralnim tonovima, ali najveći dojam ostavljali su modeli s uzorcima. Cvjetni motivi, sitne točkice i lagane pruge dali su kombinacijama svježinu, bez potrebe za puno dodataka.