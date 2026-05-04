Iranci zaprijetili američkoj vojsci: Držite se podalje od Hormuza, napast ćemo vas

Združeno zapovjedništvo iranskih oružanih snaga odgovorilo je upozorenjem američkim snagama da se drže podalje od tjesnaca. Dodali su da će njihove snage "oštro odgovoriti" na svaku prijetnju te su trgovačkim brodovima i naftnim tankerima poručili da se suzdrže od kretanja bez koordinacije s iranskom vojskom.

"Obavijestili smo te zemlje da ćemo njihove brodove sigurno izvesti iz tih ograničenih voda kako bi mogli nesmetano nastaviti s poslovanjem", napisao je Trump u nedjelju na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Trump nije iznio mnogo detalja o planu pomoći brodovima i njihovim posadama koje su „zaglavljene” u tom ključnom plovnom putu te im, više od dva mjeseca od početka sukoba, ponestaje hrane i drugih potrepština.

"Više smo puta rekli da je sigurnost Hormuškog tjesnaca u našim rukama i da siguran prolaz brodova mora biti koordiniran s oružanim snagama", izjavio je Ali Abdolahi, čelnik združenog zapovjedništva. "Upozoravamo da će svaka strana vojna sila, osobito agresivna američka vojska, biti napadnuta ako pokuša prići i ući u Hormuški tjesnac."

Američko središnje zapovjedništvo (CENTCOM) priopćio je da će operaciju podržati s 15.000 vojnika, više od 100 zrakoplova na kopnu i moru, kao i ratnim brodovima i dronovima.

"Naša potpora ovoj obrambenoj misiji ključna je za regionalnu sigurnost i globalno gospodarstvo, uz istodobno održavanje pomorske blokade", rekao je admiral Brad Cooper, zapovjednik CENTCOM-a.

Prema međunarodnoj pomorskoj organizaciji IMO, stotine brodova i do 20.000 pomoraca nije moglo proći tjesnacem tijekom sukoba. Ubrzo nakon Trumpovih izjava, britanska agencija UKMTO objavila je da je jedan tanker prijavio pogodak nepoznatim projektilima u tjesnacu. Agencija je navela da su svi članovi posade sigurni u incidentu koji se dogodio 78 nautičkih milja sjeverno od Fudžaire, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, no zasad je dostupno malo detalja.

Iran već više od dva mjeseca blokira gotovo sav pomorski promet iz Zaljeva, osim vlastitog, što je uzrokovalo rast cijena energije. Neki brodovi koji su pokušali proći kroz tjesnac prijavili su da su bili izloženi vatri, a Iran je zaplijenio i nekoliko drugih plovila. Prošlog mjeseca Sjedinjene Države uvele su vlastitu blokadu brodova iz iranskih luka.

Administracija Donalda Trumpa nastoji okupiti međunarodnu koaliciju kako bi osigurala plovidbu kroz tjesnac. CENTCOM je naveo da će najnoviji napori kombinirati "diplomatske aktivnosti s vojnom koordinacijom". Nije zasad jasno kojim će zemljama američka operacija pomoći niti kako će se provoditi.

Operacija ne mora nužno uključivati pratnju američkih ratnih brodova, napisao je novinar Barak Ravid na mreži X. Bijela kuća nije zasad odgovorila na zahtjev za komentar. Trump je zaprijetio da će se svaki pokušaj ometanja američke operacije "morati odlučno suzbiti silom".