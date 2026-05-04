VIDEO Rubio kao DJ: Šef američke diplomacije zapalio svadbu i postao viralni hit

Američki državni tajnik Marco Rubio našao se u središtu pozornosti, ali ne zbog diplomacije, nego zbog nastupa za DJ pultom na obiteljskom vjenčanju, snimke s kojeg su brzo postale viralne na društvenim mrežama
Video je objavio zamjenik šefa osoblja Bijele kuće Dan Scavino, a prikazuje Rubija sa slušalicama iza DJ opreme kako pušta glazbu i animira goste. U nekoliko trenutaka vidi se kako podiže ruku, prati ritam i daje znakove za sljedeću pjesmu, dok okupljeni plešu i reagiraju pljeskom.
Snimka je izazvala velik interes na društvenim mrežama, gdje su korisnici komentirali neobičan prizor visokog američkog dužnosnika u ulozi DJ-a. Pojedini su ga prozvali ‘DJ iz Bijele kuće’, dok su drugi dijelili i umjetno generirane fotografije na kojima je prikazan kao klupski DJ.
Prema dostupnim informacijama, riječ je o privatnom obiteljskom slavlju, a detalji događaja nisu dodatno pojašnjeni.
Rubio, koji obnaša jednu od najvažnijih funkcija u američkoj administraciji, ovim je potezom pokazao i neformalniju stranu.