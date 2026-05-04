VIDEO Rubio kao DJ: Šef američke diplomacije zapalio svadbu i postao viralni hit

Američki državni tajnik Marco Rubio našao se u središtu pozornosti, ali ne zbog diplomacije, nego zbog nastupa za DJ pultom na obiteljskom vjenčanju, snimke s kojeg su brzo postale viralne na društvenim mrežama

Video je objavio zamjenik šefa osoblja Bijele kuće Dan Scavino, a prikazuje Rubija sa slušalicama iza DJ opreme kako pušta glazbu i animira goste. U nekoliko trenutaka vidi se kako podiže ruku, prati ritam i daje znakove za sljedeću pjesmu, dok okupljeni plešu i reagiraju pljeskom.

MOMENTS AGO, BEHIND THE SCENES—Our Great Secretary of State @MarcoRubio DJ’s weddings too! Here he is in action tonight at a family wedding…



Let’s goooooo!!!🎶🎼🎵 pic.twitter.com/P8o79iwmZG — Dan Scavino Jr.🇺🇸🦅 (@DanScavino) May 3, 2026

Snimka je izazvala velik interes na društvenim mrežama, gdje su korisnici komentirali neobičan prizor visokog američkog dužnosnika u ulozi DJ-a. Pojedini su ga prozvali ‘DJ iz Bijele kuće’, dok su drugi dijelili i umjetno generirane fotografije na kojima je prikazan kao klupski DJ.

Additional footage of Marco Rubio DJing at a family wedding last night. pic.twitter.com/eoPLSA4MA0 — Open Source Intel (@Osint613) May 3, 2026