carine ili sporazum

Merz: Amerikanci su spremni, Europa nije

I.V./Hina

04.05.2026 u 10:10

Friedrich Merz
Friedrich Merz Izvor: Profimedia / Autor: Peter Hartenfelser / imago sportfotodienst / Profimedia
Najavljeno povećanje carina američkog predsjednika Donalda Trumpa na uvoz automobila iz EU nije usmjereno samo na Njemačku, nego na Europsku uniju u cjelini, poručio je njemački kancelar Friedrich Merz

"Carine bi se odnosile na cijelu Europu, a ne samo na pojedine zemlje", rekao je Merz za njemačku televiziju ARD, dodajući kako je Trump donekle s pravom razočaran što carinski sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i EU iz kolovoza 2025. još nije zaključen.

Otpor tom sporazumu i dalje postoji u Europskom parlamentu, istaknuo je kancelar.

Merz je napomenuo da Trump postaje sve nestrpljiviji jer europska strana nastavlja iznositi nove uvjete.

"Amerikanci su spremni, a Europljani nisu", rekao je, dodajući kako se nada da će konačni dogovor uskoro biti postignut.

U kolovozu 2025. Trump i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen postigli su okvirni dogovor kojim bi se carine na većinu robe iz EU koja se uvozi u Sjedinjene Američke Države, uključujući automobile i autodijelove, ograničile na 15 posto.

Trump je u petak izjavio da planira od sljedećeg tjedna povećati carine na automobile i kamione iz EU na 25 posto, navodeći kao razlog nepoštivanje dogovorenog trgovinskog okvira.

