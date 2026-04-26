Objavljen manifest napadača s večere u Washingtonu: Objasnio motive i kritizirao sigurnosne mjere

Osumnjičeni napadač Cole Tomas Allen 10 minuta prije pucnjave poslao je obitelji opširan manifest u kojem objašnjava motive i plan napada

Dokument od 1052 riječi, koji potpisuje Cole 'coldForce' ‘Friendly Federal Assassin' Allen, detaljno opisuje Coleove motive, plan napada i takozvana 'pravila djelovanja', ali i kritike na rupe u sigurnosnom protokolu. U tekstu navodi kako vjeruje da mu je 'moralna dužnost' ciljati dužnosnike administracije, objavio je New York Post. Podsjetimo, pucnjevi su ispaljeni u subotu navečer dok su agenti tajne službe obuzdavali napadača koji je pokušao upasti na večeru dopisnika Bijele kuće, kojoj su prisustvovali Trump, visoki vladini dužnosnici i stotine novinara. Godišnji događaj održan je u hotelu Washington Hilton, nekoliko blokova sjeverno od Bijele kuće.

U nastavku donosimo cjelovit prijevod manifesta: Manifest Colea Allena 'Pozdrav svima! Možda sam danas mnogima priredio veliko iznenađenje. Dopustite da počnem isprikom svima čije sam povjerenje iznevjerio. Ispričavam se roditeljima što sam rekao da imam intervju, a nisam precizirao da je za 'Najtraženije'. Ispričavam se kolegama i studentima što sam rekao da imam osobnu hitnu situaciju (do trenutka kada ovo netko pročita, gotovo sigurno ĆU trebati hitnu pomoć, ali teško to mogu nazvati nečim što nisam sam prouzročio). Ispričavam se svim ljudima uz koje sam putovao, svim radnicima koji su rukovali mojom prtljagom i svim ostalim ljudima u hotelu koji nisu bili meta, a koje sam doveo u opasnost samim time što sam bio blizu. Ispričavam se svima koji su bili zlostavljani i/ili ubijeni prije ovoga, svima koji su patili prije nego što sam ja imao priliku pokušati ovo, i svima koji bi mogli patiti nakon ovoga, bez obzira na moj uspjeh ili neuspjeh. Ne očekujem oprost, ali da sam vidio bilo koji drugi način da se ovako približim, iskoristio bih ga. Još jednom, iskreno mi je žao.

Evo zašto sam ovo učinio: Ja sam građanin Sjedinjenih Država. Ono što rade moji predstavnici odražava se na mene. I više nisam spreman dopustiti da pedofil, silovatelj i izdajnik krvavi moje ruke svojim zločinima. (Da budem potpuno iskren, nisam to bio spreman već dugo, ali ovo je prva prava prilika koju sam imao da nešto poduzmem.) Dok sam već kod toga, iznijet ću i svoja očekivana pravila djelovanja (vjerojatno u lošem formatu, ali nisam vojnik pa što sad): Dužnosnici administracije (osim gospodina Patela): mete su, od najviših prema nižima Tajna služba: mete samo ako je nužno, i to ako je moguće onesposobiti ih bez smrtonosne sile (nadam se da nose pancirke jer pogoci iz sačmarice u trup ozbiljno ozljeđuju) Hotelsko osiguranje: nije meta ako je ikako moguće (osim ako ne pucaju na mene) Policija Kapitola: isto kao hotelsko osiguranje Nacionalna garda: isto kao hotelsko osiguranje Zaposlenici hotela: nisu mete Gosti: nisu mete Kako bih smanjio broj žrtava, koristit ću sačmu, a ne metke (manja probojnost kroz zidove) Ipak, prošao bih kroz većinu ljudi ovdje da dođem do meta ako bi to bilo nužno (jer većina ljudi JE odlučila prisustvovati govoru pedofila, silovatelja i izdajnika, pa su time suučesnici), ali se nadam da do toga neće doći.

Odgovori na prigovore: Prigovor 1: Kao kršćanin, trebaš okrenuti drugi obraz. Odgovor: Okretanje drugog obraza vrijedi kada si TI žrtva. Ja nisam osoba silovana u pritvoru. Nisam ribar pogubljen bez suđenja. Nisam školarac ubijen u napadu, niti dijete koje gladuje, niti djevojka koju zlostavljaju kriminalci iz ove administracije. Okrenuti drugi obraz kada netko drugi pati nije kršćansko ponašanje - to je sudjelovanje. Prigovor 2: Ovo nije prikladno vrijeme za to. Odgovor: Svima koji tako razmišljaju poručujem da svijet nije o njima. Trebam li ignorirati silovanja i ubojstva jer bi to bilo 'neprikladno' za druge? Ovo je bio najbolji trenutak i prilika koju sam mogao smisliti. Prigovor 3: Nisi ih sve uhvatio. Odgovor: Negdje se mora početi. Prigovor 4: Kao osoba mješovitog podrijetla, ne bi to trebao raditi. Odgovor: Ne vidim da itko drugi preuzima odgovornost. Prigovor 5: 'Dajte caru carevo.' Odgovor: Sjedinjene Države vode se zakonom, ne ljudima. Ako predstavnici ne poštuju zakon, nitko im nije dužan pokoravati se. Također želim zahvaliti mnogim ljudima jer vjerojatno više neću imati priliku razgovarati s njima (osim ako je Tajna služba nevjerojatno nesposobna): Hvala mojoj obitelji, privatnoj i crkvenoj, na ljubavi tijekom 31 godine. Hvala prijateljima na druženju. Hvala kolegama na profesionalnosti. Hvala studentima na entuzijazmu. Hvala svima koje sam upoznao, uživo i online, na inspiraciji. Hvala svima na svemu. Iskreno, Cole 'coldForce' 'Friendly Federal Assassin' Allen

+20 Drama u Washingtonu, Trump i Melania evakuirani Izvor: EPA / Autor: YURI GRIPAS / POOL