Orbanova elita u panici: Privatni avioni s 'plijenom' odlaze iz Mađarske, oligarsi sele milijarde u Dubai

Nakon teškog izbornog poraza Viktora Orbána, njegovi suradnici ubrzano premještaju imovinu i traže izlazne strategije, dok nova vlast najavljuje obračun s korupcijom

Uz obale Dunava slavilo se satima nakon vijesti da je era Viktora Orbána završila. Građani su se grlili i nazdravljali, no iza kulisa odvijao se sasvim drukčiji scenarij - utrka za spašavanje bogatstva. Prema izvorima koje citira Guardian, navodno privatni avioni natovareni plijenom onih čije se bogatstvo gomilalo tijekom Orbánovih 16 godina na vlasti posljednjih dana polijeću iz Beča. Dio njegovih bliskih suradnika užurbano prebacuje novac i investicije u inozemstvo, dok neki već istražuju mogućnosti dobivanja američkih viza i zaposlenja u institucijama povezanim s pokretom MAGA. Riječ je o prvim naznakama političkog i ekonomskog potresa koji trese Mađarsku nakon uvjerljive pobjede oporbenog čelnika Pétera Magyara i njegove stranke Tisza.

Utrka s vremenom prije smjene vlasti Od dolaska na vlast 2010., Orbán i njegova stranka Fidesz izgradili su mrežu bliskih suradnika koji su se, zahvaljujući kontroli nad dijelovima gospodarstva i unosnim EU projektima, besramno bogatili. Sada, tvrde izvori, najmanje troje članova tog užeg kruga već je počelo premještati imovinu u zemlje Bliskog istoka - Saudijsku Arabiju, Oman i Ujedinjene Arapske Emirate - dok drugi razmatraju Australiju i Singapur kao sigurnije destinacije. Magyar otvoreno optužuje ljude povezane s Fideszom da pokušavaju zaštititi svoju imovinu prije nego što njegova vlada preuzme vlast početkom svibnja. 'Oligarsi povezani s Orbánom prebacuju desetke milijardi forinti u Ujedinjene Arapske Emirate, Sjedinjene Države, Urugvaj i druge udaljene zemlje', poručio je na društvenim mrežama, pozivajući institucije da 'zaustave kriminalce' i spriječe njihov bijeg.

Viktor Orban priznao poraz Izvor: Profimedia / Autor: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia







Viktor Orban priznao poraz Izvor: Profimedia / Autor: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia

Odlaze i obitelji Prema njegovim riječima, među onima koji bi mogli napustiti zemlju je i obitelj Lőrinca Mészárosa, jednog od najbližih Orbánovih saveznika, koji je od vodoinstalatera postao najbogatiji čovjek u zemlji, dijelom zahvaljujući javnim natječajima. Magyar tvrdi i da su neke obitelji već povukle djecu iz škola te organiziraju privatno osiguranje za odlazak iz zemlje. Neovisni mađarski mediji, uključujući istraživački portal Vsquare i 444.hu, ranije su izvijestili da ključne figure bliske Orbánu pokušavaju osigurati svoju imovinu prije mogućeg zamrzavanja ili nacionalizacije. Upozorava se i da bi proces vraćanja potencijalno nezakonito stečene imovine mogao potrajati godinama, jer brojni državni službenici i dalje imaju uvid u funkcioniranje sustava tijekom Orbánove vlasti. Magyar je u više navrata optužio odlazeću vlast da uništava kompromitirajuće dokumente. 'Primamo sve više izvješća o masovnom uništavanju dokumenata u ministarstvima i institucijama povezanim s Fideszom', rekao je. Te optužbe odbacio je odlazeći ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó, nazvavši ih 'besmislenima' i 'skandaloznima', uz tvrdnju da su uništavane samo suvišne papirnate kopije dokumenata koji već postoje u digitalnom obliku. Orbánov ured i ministarstvo nisu odgovarali na upite medija.

Viktor Orban Izvor: EPA / Autor: OLIVIER HOSLET