Znanstvenici otkrili neočekivanu pomoć protiv Alzheimera: Jeftina i sigurna aminokiselina

Jednostavna aminokiselina mogla bi postati neočekivano snažno oružje u borbi protiv Alzheimerove bolesti

Novo istraživanje sugerira da bi arginin, aminokiselina koju se već smatra jeftinom i sigurnom, mogla pomoći u suzbijanju ove bolesti. Znanstvenici su otkrili da smanjuje nakupljanje toksičnih amiloidnih proteina u mozgu, što je jedno od glavnih obilježja Alzheimerove bolesti, piše Science Daily. U pokusima na životinjama oralno uzimanje arginina smanjilo je štetne naslage, poboljšalo ponašanje i ublažilo upalu u mozgu. Alzheimerova bolest progresivni je poremećaj mozga i jedan od vodećih uzroka demencije u svijetu. Unatoč godinama istraživanja, lijek još ne postoji. Noviji tretmani temeljeni na antitijelima koji ciljaju amiloid beta (Aβ) imaju ograničen učinak, skupi su i mogu izazvati nuspojave, što naglašava potrebu za sigurnijim i pristupačnijim rješenjima.

Neočekivano rješenje iz laboratorija Studija objavljena u časopisu Neurochemistry International donosi zanimljiv uvid. Istraživači sa Kindai University utvrdili su da arginin može smanjiti nakupljanje štetnih Aβ proteina u životinjskim modelima bolesti te pomoći proteinima da zadrže pravilnu strukturu. No važno je napomenuti da doze korištene u istraživanju nisu iste kao u komercijalnim dodacima prehrani. U laboratoriju je otkriveno da arginin blokira stvaranje posebno toksičnih Aβ42 agregata, pri čemu je učinak bio jači pri većim koncentracijama. U testovima na voćnim mušicama i miševima s genetskim mutacijama povezanim s bolešću, arginin je smanjio nakupljanje Aβ proteina i ublažio njihove štetne učinke. ‘Naše istraživanje pokazuje da arginin može potisnuti agregaciju Aβ proteina i u laboratorijskim uvjetima i u živim organizmima. Ono što ovo otkriće čini posebno važnim jest činjenica da je arginin već poznat kao klinički siguran i jeftin', objasnio je jedan od istraživača, Noshitaku Nagai.