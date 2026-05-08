Talačka kriza u Njemačkoj dobila neočekivan rasplet: Policija upala u banku, a otmičara nije bilo

Velika policijska operacija u njemačkom Sinzigu završila je bez žrtava nakon što su specijalne snage oslobodile dvije osobe koje su bile zatočene u banci, piše njemački Spiegel.

Policija u Koblenzu priopćila je da tijekom pretrage zgrade nisu pronađeni osumnjičeni počinitelji, zbog čega se sada pretpostavlja da su pobjegli neposredno nakon što su taoce zaključali u trezor.

Prema navodima policije, dvije osobe koje su bile zarobljene u banci oslobođene su neozlijeđene. Njemački mediji navode da su taoci bili zaključani u trezorskom prostoru poslovnice banke.