Talačka kriza u Njemačkoj dobila neočekivan rasplet: Policija upala u banku, a otmičara nije bilo

Talačka kriza u banci u njemačkom Sinzigu završila je bez ozlijeđenih nakon što su specijalne policijske snage oslobodile dvije osobe zarobljene u trezoru, dok su osumnjičeni napadači u međuvremenu pobjegli
Velika policijska operacija u njemačkom Sinzigu završila je bez žrtava nakon što su specijalne snage oslobodile dvije osobe koje su bile zatočene u banci, piše njemački Spiegel.
Policija u Koblenzu priopćila je da tijekom pretrage zgrade nisu pronađeni osumnjičeni počinitelji, zbog čega se sada pretpostavlja da su pobjegli neposredno nakon što su taoce zaključali u trezor.
Prema navodima policije, dvije osobe koje su bile zarobljene u banci oslobođene su neozlijeđene. Njemački mediji navode da su taoci bili zaključani u trezorskom prostoru poslovnice banke.
“Na temelju novih saznanja sada pretpostavljamo da su se počinitelji udaljili s mjesta događaja neposredno nakon što su osobe zaključali u trezor”, priopćila je policija.
Policija je pokrenula potragu po okolnom stambenom naselju, no ona zasad nije dala rezultate. Opis osumnjičenih još nije objavljen.
Jedan od talaca bio je vozač vozila za prijevoz novca, potvrđeno je iz policije. Vlasti zasad ne vjeruju da su među taocima bili klijenti banke.
Prve informacije govorile su o više počinitelja i više talaca unutar poslovnice.
Velika akcija pokrenuta je nakon automatskog alarma iz banke, a područje oko zgrade tijekom dana bilo je potpuno blokirano. Na terenu su bili teško naoružani policajci, specijalne snage i policijski helikopter.
Sinzig se nalazi u saveznoj pokrajini Porajnje-Falačka, između Bonna i Koblenza.