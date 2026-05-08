Putnici s broda smrti poslali poruku svijetu: 'Nema panike! Ne dramatizirajte!'

M. Šu.

08.05.2026 u 14:02

Kruzer na kojem se proširila zaraza hantavirusom Izvor: Profimedia / Autor: Emin Yogurtcuoglu / AFP / Profimedia
Dvoje francuskih putnika s broda MV ‘Hondius’, na kojem su zabilježeni slučajevi hantavirusa, poručili su da na brodu nema panike te da se život odvija gotovo normalno unatoč smrti troje ljudi i evakuaciji zaraženih putnika

Julia i Roland, umirovljeni bračni par u šezdesetim godinama, poslali su poruku francuskom radiju France Inter u kojoj tvrde da situacija na brodu nije kaotična kako se prikazuje u pojedinim medijima, piše Euronews.

Na brodu nema panike” i “nema potrebe dramatizirati situaciju”, napisali su.

Prema njihovim riječima, zasad nema novih potvrđenih slučajeva zaraze među ostalim francuskim putnicima, članovima posade i turistima, iako su prijavljeni novi sumnjivi slučajevi.

Par navodi da se psihološka situacija na brodu poboljšala nakon evakuacije zaraženih putnika. Dosad su tri osobe preminule, dok je petero zaraženih ranije evakuirano s broda.

Julia i Roland tvrde da se svakodnevni život na brodu odvija “gotovo normalno”. Putnici se i dalje druže u manjim skupinama uz fizički razmak, a u zajedničkim prostorijama obavezno je nošenje maski.

Obroci se poslužuju u blagovaonici uz stroga pravila distanciranja.

Dodaju i da su francuske vlasti u stalnom kontaktu s državljanima na brodu. “U kontaktu smo s kriznim stožerom ministarstva koji je kontaktirao sve francuske građane na brodu i osigurao hitne telefonske linije, uključujući psihološku pomoć”, naveli su.

Kruzer na kojem su putnici umrli od hantavirusa Izvor: Profimedia / Autor: AFP / AFP / Profimedia

Istaknuli su i da nije riječ o luksuznom krstarenju, nego o znanstvenoj i istraživačkoj ekspediciji na kojoj sudjeluju ornitolozi, povjesničari, geografi, botaničari i stručnjaci za kitove i astronomiju.

Brod je 1. travnja isplovio iz argentinske Ushuaije prema Zelenortskim Otocima, a trenutačno plovi prema Tenerifima gdje bi trebala započeti evakuacija preostalih putnika.

