Putnici s broda smrti poslali poruku svijetu: 'Nema panike! Ne dramatizirajte!'

Dvoje francuskih putnika s broda MV ‘Hondius’, na kojem su zabilježeni slučajevi hantavirusa, poručili su da na brodu nema panike te da se život odvija gotovo normalno unatoč smrti troje ljudi i evakuaciji zaraženih putnika

Julia i Roland, umirovljeni bračni par u šezdesetim godinama, poslali su poruku francuskom radiju France Inter u kojoj tvrde da situacija na brodu nije kaotična kako se prikazuje u pojedinim medijima, piše Euronews. “Na brodu nema panike” i “nema potrebe dramatizirati situaciju”, napisali su. Prema njihovim riječima, zasad nema novih potvrđenih slučajeva zaraze među ostalim francuskim putnicima, članovima posade i turistima, iako su prijavljeni novi sumnjivi slučajevi.

Par navodi da se psihološka situacija na brodu poboljšala nakon evakuacije zaraženih putnika. Dosad su tri osobe preminule, dok je petero zaraženih ranije evakuirano s broda. Julia i Roland tvrde da se svakodnevni život na brodu odvija “gotovo normalno”. Putnici se i dalje druže u manjim skupinama uz fizički razmak, a u zajedničkim prostorijama obavezno je nošenje maski. Obroci se poslužuju u blagovaonici uz stroga pravila distanciranja. Dodaju i da su francuske vlasti u stalnom kontaktu s državljanima na brodu. “U kontaktu smo s kriznim stožerom ministarstva koji je kontaktirao sve francuske građane na brodu i osigurao hitne telefonske linije, uključujući psihološku pomoć”, naveli su.