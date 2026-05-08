Šef Maerska: Troškovi su nam mjesečno porasli za 500 milijuna dolara

Tjesnac, ključni pomorski prolaz kroz koji inače prolazi petina svjetske nafte i plina, zapravo je zatvoren od kraja veljače, što je potaknulo rast cijena energije.

‘Ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca , dogodilo se ono u narednim danima ili mjesecima, imat će ograničen utjecaj na tokove tereta’, rekao je u razgovoru za BBC News.

Vincent Clerc , glavni izvršni direktor danske brodarske grupe, rekao je da se račun za gorivo gotovo udvostručio od početka sukoba, što je mjesečno dodalo do 500 milijuna dolara troškova . Danska grupa, koja prevozi otprilike jedan od pet svjetskih pomorskih kontejnera, očekuje daljnji rast troškova u sljedeća dva tromjesečja, ali to sada u potpunosti kompenzira rastom cijena.

U srijedu je američki predsjednik Donald Trump na društvenim mrežama napisao da će, ‘pod pretpostavkom da Iran pristane dati ono što je dogovoreno... već legendarni Epic Fury završiti, a vrlo učinkovita blokada omogućiti da Hormuški tjesnac bude OTVOREN ZA SVE, uključujući Iran’.

Međutim, brodarska industrija mogla bi se i dalje suočavati s povišenim troškovima goriva, kao i sa zabrinutošću oko sigurnog putovanja prema Zaljevu i iz njega. Više od 800 brodova i približno 20.000 članova posade i dalje je blokirano zapadno od uskog plovnog puta.

Maersk je ovog tjedna objavio da je brod pod američkom zastavom Alliance Fairfax, kojim upravlja njegova podružnica Farrell Lines, izašao iz tjesnaca bez incidenta, uz pratnju američke vojske.

‘Najvažniji čimbenici koje treba uzeti u obzir prije svega su naša sposobnost ublažavanja rasta troškova s kojim smo se iznenada suočili', rekao je Clerc.

Dosad smo bili uspješni i s mjerama smanjenja troškova i s komercijalnim mjerama koje smo uveli kako bismo ublažili utjecaj tih povećanja na naše financije.’

No dodao je da bi ‘sekundarni učinak’ mogli biti viša inflacija i pad potražnje, što bi ‘moglo stvoriti slabije tržišno okruženje u drugoj polovici godine’.