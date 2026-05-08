'Kad god se otvori mogućnost diplomatskog rješenja, SAD krene u nepromišljenu vojnu avanturu'

Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je tijekom posjeta Italiji da Washington očekuje odgovor Teherana na američke prijedloge već u petak. 'Nadam se da je riječ o ozbiljnoj ponudi, zaista se nadam', rekao je Rubio, prenosi BBC .

'Je li ovo gruba taktika pritiska? Ili je riječ o tome da je netko ponovno uvukao predsjednika SAD-a u još jednu močvaru?' upitao je Arakči, aludirajući na američkog predsjednika Donalda Trumpa . Unatoč novim incidentima, Trump tvrdi da je primirje i dalje na snazi. Ono bi trebalo omogućiti nastavak pregovora o okončanju rata koji su SAD i Izrael pokrenuli protiv Irana još u veljači.

Iranski ministar vanjskih poslova poručio je u objavi na društvenoj mreži X da se Iranci 'nikada neće pokoriti pritiscima', dan nakon što su se Iran i SAD međusobno optužili za nove napade u Hormuškom tjesnacu , jednoj od najvažnijih svjetskih pomorskih ruta.

Hormuški tjesnac posljednjih je mjeseci postao središte sve ozbiljnije geopolitičke i energetske krize. Iran kontrolira prolaz te napada američke saveznike u Perzijskom zaljevu kao odgovor na američke i izraelske vojne operacije. Kroz taj uski morski prolaz prolazi oko 20 posto svjetske trgovine naftom i ukapljenim prirodnim plinom, a poremećaji u prometu već su snažno pogurali cijene energenata.

Početkom tjedna Trump je pokrenuo, a zatim privremeno obustavio američku vojnu operaciju čiji je cilj bio osloboditi oko dvije tisuće brodova koji su od veljače ostali blokirani u tom području. SAD održava i pomorsku blokadu iranskih luka kako bi dodatno pritisnuo Teheran da prihvati američke uvjete pregovora, što je izazvalo snažan bijes iranskih vlasti.

Novi incidenti

Američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM) objavilo je u petak da su američke snage onesposobile dva prazna tankera pod iranskom zastavom koja su pokušala uploviti u iransku luku u Omanskom zaljevu 'kršeći aktualnu američku blokadu'.

Prema priopćenju CENTCOM-a, američke snage ispalile su 'precizno navođeno streljivo' prema dimnjacima tankera kako bi ih spriječile da uplove u Iran. Novi incident uslijedio je nakon četvrtkovnih sukoba u Hormuškom tjesnacu za koje obje strane međusobno prebacuju odgovornost.

CENTCOM tvrdi da je Iran lansirao projektile, dronove i male brodove prema tri američka ratna broda, nazvavši to 'neizazvanim napadom'. S druge strane, iransko vojno zapovjedništvo optužilo je SAD da je napao iranski tanker i još jedno plovilo koje se približavalo Hormuškom tjesnacu te da je izveo 'zračne udare' na nekoliko obalnih područja.

Prema riječima Mohammada Radmehra, dužnosnika iz južne iranske pokrajine Hormozgan, jedan od teretnih brodova pogođenih kod voda Minaba zahvatio je požar. 'Deset ozlijeđenih mornara prevezeno je u bolnicu, a lokalne službe i spasilački timovi pokušavaju utvrditi sudbinu ostalih članova posade', rekao je Radmehr za iransku državnu agenciju Mehr.

Trump se tijekom noći oglasio i na društvenoj mreži Truth Social, gdje je ustvrdio da su američke snage uništile više manjih brodova, projektila i dronova te nanijele 'veliku štetu' iranskim snagama. 'Kao što smo ih ponovno zaustavili danas, u budućnosti ćemo ih zaustaviti još snažnije i puno brutalnije ako brzo ne potpišu sporazum”, poručio je Trump.