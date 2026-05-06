Macron šalje signal Iranu: Nosač Charles de Gaulle spreman osiguravati prolaz kroz Hormuz

Francuski predsjednik Macron i britanski premijer Kier Stramer vode multinacionalnu misiju za osiguravanje slobode kretanja u Hormuškom tjesnacu, za koju ističu da bi bila u potpunosti obrambena i pokrenuta tek kad se ostvare uvjeti za trajni mir u regiji.

Agencija AFP prenosi izjave koje dolaze iz ureda francuskog predsjednika i ministarstva obrane, prema kojima je cilj ovog premještanja poslati ' signal da nismo samo spremni osigurati Hormuški tjesnac, već da smo to i sposobni učiniti ', ali i da se 'smanji vrijeme potrebno za implementaciju ove inicijative, čim okolnosti to dozvole '.

​​​​​​​



Prema informacijama iz Macronova ureda, na taj potez su se odlučili jer se blokada Hormuškog tjesnaca nastavlja, a šteta globalnom gospodarstvu postaje sve veća.

Potvrdili su i kako je Francuska predložila SAD-u i Iranu da se 'pitanjem Hormuškog tjesnaca bave odvojeno od ostatka sukoba'. Istaknuli su kako je to u zajedničkom interesu svih strana.

'Iranu možemo ponuditi priliku za ponovni prolaz kroz Hormuški tjesnac pod uvjetom da pristane sudjelovati u pregovorima na koje ga Amerikanci pozivaju. Ono što govorimo Amerikancima jest da moraju ukinuti blokadu Hormuza i iskoristiti iransku spremnost na pregovore o ključnim pitanjima', rekli su iz Macronovog ureda.

Ako se ti uvjeti ispune, koalicija u kojoj se nalazi više od 40 zemalja, može rasporediti resurse kako bi jamčila sigurnost plovila koja prolaze kroz tjesnac.

Za sad, prisutnost nosača zrakoplova Charles de Gaulle s oko 20 borbenih zrakoplova Rafale i u pratnji nekoliko fregata 'omogućit će ranu procjenu regionalnog operativnog okruženja prije mogućeg pokretanja inicijative', poručili su iz Ministarstva obrane.