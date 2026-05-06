Macron šalje signal Iranu: Nosač Charles de Gaulle spreman osiguravati prolaz kroz Hormuz

Ured francuskog predsjednika Emmanuela Macrona objavio je da se francuski nosač zrakoplova Charles de Gaulle, kreće prema južnom Crvenom moru uoči moguće misije ponovnog otvaranja Hormuškog tjesnaca.
Agencija AFP prenosi izjave koje dolaze iz ureda francuskog predsjednika i ministarstva obrane, prema kojima je cilj ovog premještanja poslati 'signal da nismo samo spremni osigurati Hormuški tjesnac, već da smo to i sposobni učiniti', ali i da se 'smanji vrijeme potrebno za implementaciju ove inicijative, čim okolnosti to dozvole'.
Francuski predsjednik Macron i britanski premijer Kier Stramer vode multinacionalnu misiju za osiguravanje slobode kretanja u Hormuškom tjesnacu, za koju ističu da bi bila u potpunosti obrambena i pokrenuta tek kad se ostvare uvjeti za trajni mir u regiji.
Prema informacijama iz Macronova ureda, na taj potez su se odlučili jer se blokada Hormuškog tjesnaca nastavlja, a šteta globalnom gospodarstvu postaje sve veća.
Potvrdili su i kako je Francuska predložila SAD-u i Iranu da se 'pitanjem Hormuškog tjesnaca bave odvojeno od ostatka sukoba'. Istaknuli su kako je to u zajedničkom interesu svih strana.
'Iranu možemo ponuditi priliku za ponovni prolaz kroz Hormuški tjesnac pod uvjetom da pristane sudjelovati u pregovorima na koje ga Amerikanci pozivaju. Ono što govorimo Amerikancima jest da moraju ukinuti blokadu Hormuza i iskoristiti iransku spremnost na pregovore o ključnim pitanjima', rekli su iz Macronovog ureda.
Ako se ti uvjeti ispune, koalicija u kojoj se nalazi više od 40 zemalja, može rasporediti resurse kako bi jamčila sigurnost plovila koja prolaze kroz tjesnac.
Za sad, prisutnost nosača zrakoplova Charles de Gaulle s oko 20 borbenih zrakoplova Rafale i u pratnji nekoliko fregata 'omogućit će ranu procjenu regionalnog operativnog okruženja prije mogućeg pokretanja inicijative', poručili su iz Ministarstva obrane.