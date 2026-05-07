Imenovanja i razrješenja: Što je Vlada odlučila iza zatvorenih vrata

Skupštini društva Agencije za podršku informacijskim tehnologijama d.o.o. predložen je izbor Gordane Razum za članicu Nadzornog odbora, do provedbe postupka izbora člana Nadzornog odbora, na vrijeme od najduže šest mjeseci.

Želimir Delač imenovan je ravnateljem Agencije za sigurnost željezničkog prometa, temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju.

Nadzornom odboru Financijske agencije predloženo je imenovanje Dražena Čovića za predsjednika, a Vinke Ilak i Branka Malenice za članove Uprave, do imenovanja predsjednika i članova Uprave putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci.

Temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju Lidija Brković imenovana je glavnom ravnateljicom Državnog zavoda za statistiku.

Također, temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju, Hrvoje Meštrić imenovan je ravnateljem Uprave za znanost i tehnologiju, Momir Karin ravnateljem Uprave za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja, Nandor Čapo ravnateljem Uprave za nacionalne manjine, a Vesna Šerepac ravnateljicom Uprave za odgoj i obrazovanje, u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih.

Razriješeni su zamjenik načelnika i dio članova Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, Damir Trut, Darko Majstorović, Neven Karas, Alen Gospočić, Vinko Ljubičić i Ines Ivančić. Novim zamjenikom načelnika imenovan je Neven Karas, a članovima Davor Spevec, Žarko Tušek, Marko Perić i Krešimir Kuk.

Zbog isteka mandata s danom 13. svibnja razriješen je generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković te je ponovno imenovan s danom 14. svibnja.