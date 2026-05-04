opskrbni lanac

Brodarski div MSC otvara novu rutu kako bi izbjegao Hormuz

V. B.

04.05.2026 u 17:23

MSC
MSC Izvor: EPA / Autor: OLIVIER HOSLET
Brodarski div za kontejnerski prijevoz MSC najavio je novu liniju Europa – Crveno more – Bliski istok, koja povezuje ključne europske luke sa Saudijskom Arabijom i drugim regionalnim središtima. Objava dolazi u trenutku dok tvrtke u opskrbnim lancima odgovaraju na nagli rast potražnje i sve veće poremećaje na bliskoistočnim trgovačkim rutama zbog američko-iranskog sukoba

MSC je priopćio da će njegova nova linija ponuditi brže, učinkovitije i multimodalne alternative u sve nestabilnijem pomorskom okružju. Brodovi koji plove iz Baltičkog mora i preko Europe bit će izravno povezani s jordanskom Aqabom, saudijskom lukom Kralj Abdullah i Džedom preko Sueskog kanala.

Prvi brod kreće 10. svibnja

‘Sva europska polazišta, od sjeverozapadne kontinentalne Europe, Skandinavije i Baltika do zapadnog Sredozemlja, Jadrana, istočnog Sredozemlja i Crnog mora, bit će obuhvaćena MSC-ovom razgranatom mrežom usluga’, navela je kompanija u priopćenju.

Iz luke Kralj Abdullah bit će dostupne daljnje veze prema drugim središtima u Zaljevu, posebno Ujedinjenim Arapskim Emiratima, kopnenim prijevozom. Prvi brod na ovoj liniji trebao bi isploviti iz Antwerpena 10. svibnja.

MSC-ova odluka o uvođenju nove rute zaobilazi potrebu za plovidbom kroz Hormuški tjesnac, koji je faktički ograničen zbog iranskih mjera i pojačanih vojnih napetosti u koje su uključene Sjedinjene Države.

Smješten između Perzijskog zaljeva i Omanskog zaljeva, taj ključni pomorski koridor postao je velika prijeporna točka u pregovorima Teherana i Washingtona dok pokušavaju pronaći rješenje sukoba.

