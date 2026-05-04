Brodarski div MSC otvara novu rutu kako bi izbjegao Hormuz

MSC je priopćio da će njegova nova linija ponuditi brže, učinkovitije i multimodalne alternative u sve nestabilnijem pomorskom okružju. Brodovi koji plove iz Baltičkog mora i preko Europe bit će izravno povezani s jordanskom Aqabom, saudijskom lukom Kralj Abdullah i Džedom preko Sueskog kanala.

Prvi brod kreće 10. svibnja

‘Sva europska polazišta, od sjeverozapadne kontinentalne Europe, Skandinavije i Baltika do zapadnog Sredozemlja, Jadrana, istočnog Sredozemlja i Crnog mora, bit će obuhvaćena MSC-ovom razgranatom mrežom usluga’, navela je kompanija u priopćenju.