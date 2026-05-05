Maerskov brod s automobilima prošao kroz Hormuški tjesnac: Pratili ga američki brodovi

Američke snage aktivno pomažu u naporima za obnovu komercijalnog brodarstva kroz Hormuški tjesnac, objavilo je Američko središnje zapovjedništvo (Centcom) na društvenoj mreži X u ponedjeljak. Oko 20 posto svjetske nafte prolazilo je kroz taj ključni pomorski prolaz prije njegova zatvaranja nakon početka rata SAD-a i Izraela s Iranom.

„Kao prvi korak, dva trgovačka broda pod američkom zastavom uspješno su prošla kroz Hormuški tjesnac”, objavio je CENTCOM u ponedjeljak na X-u, dodajući da razarači američke mornarice s navođenim projektilima djeluju u Zaljevu u sklopu operacije pod nazivom Projekt Sloboda.

Brod Alliance Fairfax dio je američkog Programa pomorske sigurnosti, koji osigurava financijske poticaje desecima privatnih trgovačkih brodova pod američkom zastavom kako bi, u slučaju rata ili izvanrednog stanja, bili na raspolaganju američkoj vojsci.