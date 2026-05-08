Iran uvodi novi protokol za Hormuški tjesnac, ajatolah objavio: 'Novi globalni poredak'

Iran pokušava prisiliti brodarske kompanije da poštuju novi protokol za prolazak kroz Hormuški tjesnac - ili riskiraju napade

Teheran je predstavio novi skup pravila za sve brodove koji žele proći tim strateški važnim morskim prolazom, pokazuje dokument u koji je CNN imao uvid. Time Iran nastavlja učvršćivati kontrolu nad tjesnacem unatoč upozorenjima SAD-a. Dokument nazvan Deklaracija o podacima plovila izdaje novoosnovana iranska agencija Persian Gulf Strait Authority (PGSA), a svi brodovi moraju ga ispuniti kako bi dobili dopuštenje za siguran prolazak.

Tehran has introduced new rules for vessels seeking to transit the Strait of Hormuz, CNN reported on Thursday, citing a document it reviewed.



Prije američkih i izraelskih napada na Iran krajem veljače Hormuškim tjesnacem slobodno su plovili brodovi svih država. No od početka sukoba Iran prijeti napadima na svaki brod koji prolazi bez odobrenja mornarice Iranske revolucionarne garde (IRGC). Nekoliko je plovila već bilo meta napada, zbog čega većina brodarskih kompanija više ne želi riskirati prolazak bez iranskog dopuštenja. Iran ovim potezom pokušava učvrstiti kontrolu nad onime što smatra ratnim plijenom. Riječ je o jednom od najvažnijih pomorskih prolaza na svijetu kojim prolazi petina globalne trgovine naftom i ukapljenim prirodnim plinom. Zatvaranje Hormuškog tjesnaca izazvalo je snažan rast cijena energenata, a cijene goriva u SAD-u ovaj su tjedan prvi put u četiri godine premašile 4,50 dolara po galonu.

‘Novi regionalni i globalni poredak’ Na Telegramu je u srijedu objavljena poruka s računa vrhovnog vođe Modžtabe Hameneija u kojoj poziva na ‘novi regionalni i globalni poredak temeljen na strategiji snažnog Irana’. Posebno je istaknuo 'korištenje poluge zatvaranja tjesnaca' kao jednog od načina ostvarivanja te vizije. Krajem travnja Iran je najavio da će uspostaviti novi sustav nadzora prometa kroz Hormuški tjesnac i uvesti 'nove pravne okvire i upravljanje'. 'Strancima koji dolaze tisućama kilometara daleko i zlonamjerno djeluju iz pohlepe ondje nije mjesto – osim na dnu mora', navodi se u poruci.

Dokument s više od 40 pitanja Dokument PGSA-e sadrži više od 40 pitanja. Brodovi moraju dostaviti podatke o plovilu, vlasnicima, posadi i teretu prije nego što dobiju dopuštenje za prolazak. U e-mailu koji je PGSA poslao brodarima upozorava se da su 'potpuni i točni podaci ključni' za obradu zahtjeva te da će netočne informacije biti odgovornost podnositelja. Nije poznato je li ijedna kompanija već zatražila dopuštenje Irana te analitičari pritom upozoravaju da bi to moglo izložiti brodare američkim sankcijama. Teheran je ranije poručio da neće dopustiti prolazak brodovima povezanim sa SAD-om ili Izraelom, a ostala plovila mogu prolaziti samo uz njihovo odobrenje.