WHO o hantavirusu: Ovo nije početak ni epidemije ni pandemije

"Ovo nije početak epidemije. Ovo nije početak pandemije, ali je savršena prilika da se podsjetimo da su ulaganja u istraživanje patogena poput ovog ključna zato što terapije, testovi i cjepiva spašavaju živote", rekla je novinarima u Ženevi Maria Van Kerkhove , voditeljica Odjela WHO-a za prevenciju i pripravnost na epidemije i pandemije.

Ona je govorila na prvoj konferenciji za novinare koju je WHO organizirao od početka ove krize.

WHO je naglasio da bi razmjeri izbijanja hantavirusa na kruzeru trebali biti "ograničeni" ako se provedu mjere javnog zdravstva i ako zemlje pokažu "solidarnost", ali je dodao da su "mogući" i novi slučajevi.

Kruzer MV Hondius, koji je putovao iz Argentine za Zelenortske Otoke, u središtu je međunarodne pozornosti otkako je Svjetska zdravstvena organizacija u nedjelju objavila da su tri putnika umrla i da se sumnja da su bili zaraženi hantavirusom.