Vodič za roditelje: Sve što trebate znati o igri Roblox i zaštitnim mjerama

Popularna platforma za igranje pruža niz mogućnosti za zabavu, ali i prilike za predatore koji vrebaju djecu. Donosimo pregled zaštitnih mjera i alata koji su roditeljima na raspolaganju

Svako drugo dijete mlađe od 16 godina u Sjedinjenim Državama igra Roblox i ta platforma nudi odlične prilike za igru i zabavu online, ali i za predatore koji ih vrebaju. Roblox je zbog toga što nije uspješan u zaštiti djece već bio pogođen nizom tužbi. Je li siguran za vaše dijete i, ako ga već koristi, što trebate učiniti? Evo na što trebate obratiti pozornost.

Što je Roblox i trebaju li ga vaša djeca igrati? To je igra online u kojoj vaš lik može istraživati ​​virtualni svemir i komunicirati s drugima. Njegov svijet je crtani, s likovima koji podsjećaju na LEGO figurice. Riječ je više o platformi za igranje (igralištu) nego samostalnoj igri, a korisnici stvaraju i vlastite igre u virtualnom svijetu te ih i drugi mogu igrati. Platforma ima i svoju ekonomiju, u kojoj pojedini programeri zarađuju stotine tisuća američkih dolara ili više – ako njihova igra postane popularna – a virtualna valuta Robux može biti korištena za pristup premium značajkama i predmetima. Roblox je dobio službenu ESRB-ovu ocjenu T za tinejdžere samo zato što neke igre jamče tu razinu ocjene. Ako vam dijete kaže da ga igra, to vam zapravo ne daje puno informacija. Otprilike kao kad vam kažu da igra videoigre. Morate točno znati što igra kako biste imali predodžbu o tome što je, a što nije prikladno. O vama ovisi hoće li vaša djeca igrati Roblox ili ne, kao kad birate što ćete im pustiti s Netflixa, a što ne, stoga odgovarajuća roditeljska kontrola i nadzor mogu osigurati pristup sadržaju primjerenom dječjoj dobi. Početak rada na Robloxu Krenimo od otvaranja korisničkih računa. Da, trebat ćete više njih – jedan za dijete, jedan za sebe. Nakon što ih otvorite, s računa svog djeteta otvorite Settings, pa Parental Controls i zatim Add a parent. Unesite adresu e-pošte za svoj račun, a zatim prihvatite zahtjev za povezivanje računa u pristigloj pošti. Morat ćete potvrditi svoju dob i pružiti dokaz da ste roditelj. Nakon povezivanja računa morat ćete postaviti PIN da biste pristupili kontrolama i spriječili djecu da ih mijenjaju. Potom ćete dobiti potpun pristup kontroli postavki računa vašeg djeteta i pregled svih zahtjeva na čekanju koje ono primi.

Kako funkcionira provjera dobi? Od 2026. godine Roblox je uveo dodatni sloj sigurnosnih mjera za djecu usmjerenih na najproblematičniju značajku platforme: chat. Svim korisnicima koji žele koristiti značajke chata Roblox će prvo procijeniti dob da bi platforma dodijelila račun odgovarajućoj dobnoj kategoriji. Obaveznu provjeru dobi možete pokrenuti kliknete li dugme Unlock Chat na stranici korisničkog računa. Nakon toga Roblox će pristupiti kameri korisnika na njegovom uređaju da bi skenirao crte lica. Temeljem toga će svrstati korisnika u jednu od šest dobnih kategorija: Under 9, 9–12, 13–15, 16–17, 18–20 i 21+. Korisnici ne mogu razgovarati s igračima Robloxa koji su izvan njihove dobne skupine, a provjeru dobi provodi tvrtka Persona. Roblox tvrdi da se slike korištene za provjeru dobi brišu nakon tog procesa, ali i dalje možete imati problema s privatnošću. Također, bilo je slučajeva u kojima su pojedini korisnici prevarili sustav za provjeru dobi. Roditeljski nadzor i sadržaj Nakon što su vaši računi kreirani vidjet ćete da Roblox nudi nekoliko opcija za sigurnost djeteta na platformi. To ćete morati proaktivno postaviti. U postavkama Parental Controls, pod Content Maturity, roditelji mogu postaviti ograničenja sadržaja na temelju zrelosti, s razinama u rasponu od Minimal, što znači povremeno blago nasilje, sve do Restricted, što omogućuje nesmetan pristup najnasilnijem, zastrašujućem i grubom sadržaju na Robloxu. Na raspolaganju su također opcije Mild i Moderate, a sve postavke roditelj može promijeniti u bilo kojem trenutku. Blocked Experiences omogućuju blokiranje određenih naslova igara čak i ako su tehnički među opcijama o zrelosti koje ste postavili u prethodno spomenutom izborniku. Kako se igre dodaju Robloxu, roditelji mogu pronaći određenu ​​koja se pridržava oznaka sadržaja, ali i dalje sadrži atribut koji čini sadržaj neprikladnim za njihovo dijete. Pritom mogu koristiti traku za pretraživanje da bi pronašli ta iskustva i blokirali ih. Slično tome, postoji prekidač Sensitive Issues za blokiranje igara koje se mogu baviti društvenim, političkim ili vjerskim temama. Roditelji mogu odlučiti blokirati tako označene igre čak i ako ti naslovi spadaju unutar prethodno postavljenih postavki sadržaja.