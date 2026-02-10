Tko će kontrolirati internet iz svemira? Starlink ima ozbiljnu konkurenciju

Iako Starlink, Amazon Leo i TeraWave nisu jedini akteri u industriji satelitskog interneta, ističu se po razmjerima ulaganja i vizijama svojih vlasnika. Upravo razlike u pristupu razvoju i ciljnim tržištima daju naslutiti kako bi budućnost globalne povezanosti mogla izgledati.

Globalna utrka za satelitski internet se ubrzava. Otkako je SpaceX 2019. godine lansirao prve satelite Starlink , tržište se brzo širi, a konkurencija jača. Među najzvučnijim imenima danas su Amazon Leo i TeraWave , novi projekt Blue Origina . Iza toga stoje golemi financijski resursi te dugoročne ambicije Elona Muska i Jeffa Bezosa .

Različite faze razvoja i razmjeri mreža

Najzreliji projekt među njima je Starlink. SpaceX je najavio taj koncept još 2015., a od 2019. godine sustavno gradi golemu konstelaciju satelita pomoću stotina lansiranja raketa Falcon 9. Danas je aktivno više od 9500 Starlinkovih satelita te pružaju internetsku vezu milijunima korisnika diljem svijeta.

Amazon je svoj projekt, tada poznat kao Kuiper, predstavio neposredno prije prvog Starlinkova lansiranja, ali je u razvoj ušao znatno sporijim tempom. Tvrtka je više vremena posvetila dizajnu i testiranju satelita te se oslonila na vanjske partnere za lansiranje jer nema svoje operativne rakete. Prva operativna serija satelita lansirana je u travnju 2025. godine, a nova bi trebala proširiti konstelaciju Amazon Leo na više od 200 satelita. Komercijalna usluga još nije započela.

TeraWave je zasad najmlađi projekt. Blue Origin ga je predstavio početkom godine s planom početka lansiranja 2027. godine. Konstelacija bi se trebala sastojati od više od 5400 satelita u niskoj i srednjoj Zemljinoj orbiti, čime bi premašila Amazonove planove, ali i dalje ostala znatno manja od potencijalnog Starlinkova širenja, a ono bi u budućnosti moglo uključivati i orbitalni podatkovni centar.

Različiti korisnici, različite ambicije

Iako se satelitski internet često doživljava kao rješenje za kućne korisnike, tržište je znatno šire. Starlink se od početka pozicionirao kao univerzalna usluga, namijenjena pojedincima, tvrtkama i državnim institucijama, s naglaskom na ruralna i slabo povezana područja.

Amazon Leo zasad cilja viši segment tržišta, poput telekomunikacijskih kompanija, poduzeća i državnih korisnika, a šire potrošačko tržište trebalo bi se kasnije otvoriti. TeraWave ide još dalje u tom smjeru. Projekt Blue Origina uopće nije usmjeren na individualne korisnike, već na velike poslovne sustave, podatkovne centre i vlade.

Ključna razlika je i u kapacitetu. TeraWave je zamišljen kao mreža koja može isporučivati višeterabitne brzine prijenosa podataka, što je daleko iznad onoga što nude Starlink i Amazon Leo. Takav kapacitet potreban je za zahtjevne poslovne i infrastrukturne potrebe, a ne za klasično kućno korištenje.

Kako se konstelacije šire, industrija satelitskog interneta prolazi kroz ubrzanu transformaciju. Svaka nova generacija satelita donosi veće brzine, veću propusnost i šire pokrivanje, a konkurencija između Muskovih i Bezosovih projekata, ali i brojnih drugih aktera, samo potiče inovacije, piše Gizmodo.