Novi udarac za Muskovo AI carstvo: xAI u dva dana izgubio dvojicu suosnivača

Do promjena u vodstvu dolazi uslijed velikih korporativnih i tržišnih promjena. Muskova kompanija SpaceX ranije ovog mjeseca preuzela je xAI u transakciji razmjene dionica, kojom je SpaceX procijenjen na bilijun dolara , a xAI na 250 milijardi dolara. SpaceX se istovremeno priprema za potencijalni izlazak na burzu tijekom ove godine.

Ba je vijest o odlasku potvrdio objavom na društvenoj mreži X, zahvalivši Musku i istaknuvši da je zahvalan što je sudjelovao u osnivanju tvrtke. Njegov odlazak uslijedio je samo dan nakon što je i Wu najavio napuštanje xAI-ja.

Jimmy Ba, profesor na Sveučilištu u Torontu, smatra se jednim od ključnih istraživača čiji je rad imao velik utjecaj na razvoj Grok 4 modela umjetne inteligencije. Uz Bau i Wua, tvrtku su ranije napustili i suosnivači Igor Babuschkin, Kyle Kosic i Christian Szegedy, dok je Greg Yang prošlog mjeseca objavio da se povlači iz operativne uloge zbog zdravstvenih razloga.

xAI se trenutno suočava i s regulatornim istragama u više jurisdikcija u Europi, Aziji i Sjedinjenim Državama. Istrage su pokrenute nakon što su alati AI chatbota i generatora slika Grok omogućili masovno stvaranje eksplicitnog deepfake sadržaja bez pristanka osoba čije su fotografije korištene, uključujući i maloljetnike.

Musk je xAI osnovao 2023. godine s grupom od 11 stručnjaka, s ciljem razvoja napredne umjetne inteligencije koja bi, kako je tada navedeno, trebala pomoći u 'razumijevanju prave prirode svemira'. Tvrtka zasad nije službeno komentirala odlazak suosnivača ni aktualne regulatorne postupke, piše CNBC.