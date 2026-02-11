kadrovski potresi

Novi udarac za Muskovo AI carstvo: xAI u dva dana izgubio dvojicu suosnivača

L. Š.

11.02.2026 u 08:25

Elon Musk
Elon Musk Izvor: EPA / Autor: JIM LO SCALZO
Bionic
Reading

Tvrtka za umjetnu inteligenciju xAI Elona Muska suočava se s novim kadrovskim potresima nakon što je u samo dva dana ostala bez dvojice suosnivača. Nakon Tonyja Wua, odlazak iz kompanije objavio je i istaknuti istraživač Jimmy Ba

Ba je vijest o odlasku potvrdio objavom na društvenoj mreži X, zahvalivši Musku i istaknuvši da je zahvalan što je sudjelovao u osnivanju tvrtke. Njegov odlazak uslijedio je samo dan nakon što je i Wu najavio napuštanje xAI-ja.

Do promjena u vodstvu dolazi uslijed velikih korporativnih i tržišnih promjena. Muskova kompanija SpaceX ranije ovog mjeseca preuzela je xAI u transakciji razmjene dionica, kojom je SpaceX procijenjen na bilijun dolara, a xAI na 250 milijardi dolara. SpaceX se istovremeno priprema za potencijalni izlazak na burzu tijekom ove godine.

vezane vijesti

Jimmy Ba, profesor na Sveučilištu u Torontu, smatra se jednim od ključnih istraživača čiji je rad imao velik utjecaj na razvoj Grok 4 modela umjetne inteligencije. Uz Bau i Wua, tvrtku su ranije napustili i suosnivači Igor Babuschkin, Kyle Kosic i Christian Szegedy, dok je Greg Yang prošlog mjeseca objavio da se povlači iz operativne uloge zbog zdravstvenih razloga.

xAI se trenutno suočava i s regulatornim istragama u više jurisdikcija u Europi, Aziji i Sjedinjenim Državama. Istrage su pokrenute nakon što su alati AI chatbota i generatora slika Grok omogućili masovno stvaranje eksplicitnog deepfake sadržaja bez pristanka osoba čije su fotografije korištene, uključujući i maloljetnike.

Musk je xAI osnovao 2023. godine s grupom od 11 stručnjaka, s ciljem razvoja napredne umjetne inteligencije koja bi, kako je tada navedeno, trebala pomoći u 'razumijevanju prave prirode svemira'. Tvrtka zasad nije službeno komentirala odlazak suosnivača ni aktualne regulatorne postupke, piše CNBC.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
kadrovski potresi

kadrovski potresi

Novi udarac za Muskovo AI carstvo: xAI u dva dana izgubio dvojicu suosnivača
KAKVO IZNENAĐENJE

KAKVO IZNENAĐENJE

Zlatni Trumpov smartfon ne samo što kasni, već će biti i skuplji. A ni to nije sve
aplikacija za poruke

aplikacija za poruke

Kremlj steže obruč: Rusija ograničava Telegram

najpopularnije

Još vijesti