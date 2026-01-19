Google bi nam napokon mogao dopustiti nešto što već dugo ne dozvoljava

Trebala bi s vremenom postati dostupnom svim korisnicima. Ako i kad se to dogodi, evo kako ćete moći promijeniti svoju adresu na Gmailu.

Na Googleovoj stranici za podršku navedeno je kako ta tvrtka 'postupno uvodi' mogućnost promjene Gmail adrese, uz neka ograničenja.

Na vrhu stranice kliknite Personal Info.

Pod Email kliknite Google Account Email.

Kliknite Change Google Account Email i unesite novi naziv.

Poruke poslane na staru adresu e-pošte nakon toga bi trebale biti preusmjerene na novu. Moguće je kako će stara adresa i dalje biti prikazivana u pojedinim slučajevima (primjerice, u događanjima u Kalendaru koje ste napravili prije promjene). To je zato što će vaše prethodno ime biti navedeno kao pseudonim za račun, a ne izbrisano.

Također ćete i dalje moći koristiti svoju staru adresu za prijavu na sve račune povezane s njom. Bez obzira na to s kojim se imenom prijavljujete, i dalje ćete imati pristup svim svojim porukama, fotografijama i drugim datotekama.

Moći ćete se vratiti na svoju staru adresu u bilo kojem trenutku, ali promjena na novu bit će moguća samo jednom godišnje, i ukupno samo tri puta.

Google također upozorava kako će promjena zahtijevati od korisnika Chromebooka uklanjanje starih korisničkih računa s uređaja i potom dodoavanje novih.

Korisnici Chrome Remote Desktopa također će morati slijediti ove korake.

Moglo bi biti problema i s korištenjem opcije Sign in With Google na web odredištima trećih strana ako se želite prijaviti sa starom adresom, piše Life Hacker.