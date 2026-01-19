TEHNO SAVJETI

Google bi nam napokon mogao dopustiti nešto što već dugo ne dozvoljava

Miroslav Wranka

19.01.2026 u 14:36

Gmail
Gmail Izvor: EPA / Autor: Michelangelo Oprandi / Alamy / Profimedia
Bionic
Reading

Ide li vam na živce to što ne možete promijeniti adresu u Gmailu jednom nakon što ste ju odabrali i postavili? Pa, to bi se uskoro moglo promijeniti

Na Googleovoj stranici za podršku navedeno je kako ta tvrtka 'postupno uvodi' mogućnost promjene Gmail adrese, uz neka ograničenja.

Trebala bi s vremenom postati dostupnom svim korisnicima. Ako i kad se to dogodi, evo kako ćete moći promijeniti svoju adresu na Gmailu.

vezane vijesti

  • Na vrhu stranice kliknite Personal Info.
  • Pod Email kliknite Google Account Email.
  • Kliknite Change Google Account Email i unesite novi naziv.

Poruke poslane na staru adresu e-pošte nakon toga bi trebale biti preusmjerene na novu. Moguće je kako će stara adresa i dalje biti prikazivana u pojedinim slučajevima (primjerice, u događanjima u Kalendaru koje ste napravili prije promjene). To je zato što će vaše prethodno ime biti navedeno kao pseudonim za račun, a ne izbrisano.

Također ćete i dalje moći koristiti svoju staru adresu za prijavu na sve račune povezane s njom. Bez obzira na to s kojim se imenom prijavljujete, i dalje ćete imati pristup svim svojim porukama, fotografijama i drugim datotekama.

Moći ćete se vratiti na svoju staru adresu u bilo kojem trenutku, ali promjena na novu bit će moguća samo jednom godišnje, i ukupno samo tri puta.

Google također upozorava kako će promjena zahtijevati od korisnika Chromebooka uklanjanje starih korisničkih računa s uređaja i potom dodoavanje novih.

Korisnici Chrome Remote Desktopa također će morati slijediti ove korake.

Moglo bi biti problema i s korištenjem opcije Sign in With Google na web odredištima trećih strana ako se želite prijaviti sa starom adresom, piše Life Hacker.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
KULTNI TAMAGOTCHI

KULTNI TAMAGOTCHI

Jedna od najomiljenijih igračaka na svijetu slavi 30 godina, i generacija Z je voli
ŽURNA NADOGRADNJA

ŽURNA NADOGRADNJA

Računalo se ne gasi? Microsoft ima moguće rješenje za taj problem
DIGITALNI SKENOVI

DIGITALNI SKENOVI

Ljubavne poruke i skice: Nova tehnologija otkrila skrivene grafite u Pompejima

najpopularnije

Još vijesti