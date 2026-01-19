Google bi nam napokon mogao dopustiti nešto što već dugo ne dozvoljava

Ide li vam na živce to što ne možete promijeniti adresu u Gmailu jednom nakon što ste ju odabrali i postavili? Pa, to bi se uskoro moglo promijeniti
Na Googleovoj stranici za podršku navedeno je kako ta tvrtka 'postupno uvodi' mogućnost promjene Gmail adrese, uz neka ograničenja.
Trebala bi s vremenom postati dostupnom svim korisnicima. Ako i kad se to dogodi, evo kako ćete moći promijeniti svoju adresu na Gmailu.
- Na vrhu stranice kliknite Personal Info.
- Pod Email kliknite Google Account Email.
- Kliknite Change Google Account Email i unesite novi naziv.
Poruke poslane na staru adresu e-pošte nakon toga bi trebale biti preusmjerene na novu. Moguće je kako će stara adresa i dalje biti prikazivana u pojedinim slučajevima (primjerice, u događanjima u Kalendaru koje ste napravili prije promjene). To je zato što će vaše prethodno ime biti navedeno kao pseudonim za račun, a ne izbrisano.
Također ćete i dalje moći koristiti svoju staru adresu za prijavu na sve račune povezane s njom. Bez obzira na to s kojim se imenom prijavljujete, i dalje ćete imati pristup svim svojim porukama, fotografijama i drugim datotekama.
Moći ćete se vratiti na svoju staru adresu u bilo kojem trenutku, ali promjena na novu bit će moguća samo jednom godišnje, i ukupno samo tri puta.
Google također upozorava kako će promjena zahtijevati od korisnika Chromebooka uklanjanje starih korisničkih računa s uređaja i potom dodoavanje novih.
Korisnici Chrome Remote Desktopa također će morati slijediti ove korake.
Moglo bi biti problema i s korištenjem opcije Sign in With Google na web odredištima trećih strana ako se želite prijaviti sa starom adresom, piše Life Hacker.