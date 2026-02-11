'Očisti mi Wiki stranicu': Nevjerojatne metode kojima je Epstein skrivao pedofilsku prošlost

Novoobjavljeni dokumenti povezani s osuđenim pokojnim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom otkrivaju kako je godinama pokušavao kontrolirati informacije o sebi na internetu. Iz e-poruka i internih bilješki vidljivo je da je redovito pratio svoju digitalnu reputaciju te od suradnika tražio da uklanjaju ili potiskuju sadržaje koji su spominjali njegove zločine
U više poruka, poslanih između 2010. i 2013. godine, Epstein izravno traži pomoć u 'čišćenju' rezultata pretraživanja i svoje stranice na Wikipediji. U jednoj poruci iz studenoga 2010. napisao je: 'Želim da se očisti stranica na Googleu', a u travnju 2011. godine od suradnika je zatražio: 'Možeš li očistiti moju Wiki stranicu?' Slične zahtjeve ponovio je i 2013. godine, piše Verge.
Prema dokumentima, ključnu ulogu u pokušajima upravljanja Epsteinovom reputacijom imao je Al Seckel, a on se u spisima pojavljuje više puta. Seckel je obećavao uklanjanje ili potiskivanje negativnih medijskih članaka i drugih sadržaja povezanih s njegovim zlostavljanjima te u tome nije djelovao sam. Tisuće dokumenata upućuju na to da su u taj proces bili uključeni SEO savjetnici, znanstvenici i razni poznanici koji su pomagali prikriti Epsteinovu prošlost na internetu.
I nakon priznanja za podvođenje maloljetnice, zbog čega je bio registrirani seksualni prijestupnik, Epstein je nastavio koristiti usluge upravljanja reputacijom. Takve usluge inače su dio standardne prakse odnosa s javnošću, no u ovom slučaju, prema dostupnim dokumentima, agencije su bile angažirane da bi ublažile posljedice kaznenih optužbi.
Seckel je tako 2010. godine izradio plan za popravljanje Epsteinove online reputacije. U jednoj analizi navodi se da su internetske pretrage donosile 'više od 75 stranica negativnog sadržaja', a pozitivne reference bilo je 'gotovo nemoguće pronaći'. Strategija je uključivala stvaranje velikog broja novih internetskih stranica pod kontrolom Epsteinova tima, posebno onih koje bi naglašavale njegove veze sa znanstvenom zajednicom i dobrotvornim projektima, piše Verge.
Dokumenti pokazuju da je Michael Keesling, stručnjak za optimizaciju pretraživanja, dobio 25.000 dolara za kupnju internetskih domena i organiziranje širenja pozitivnih poveznica na internetu, uključujući angažiranje skupine radnika s Filipina. Spominje se i angažman neidentificirane skupine hakera koji su trebali dobiti 2500 dolara, kao i osobe zadužene za ostavljanje pozitivnih komentara na medijske članke. U spisima se nalaze i potvrde o novčanim transferima Keeslingu u ukupnom iznosu od 22.500 dolara, uz navode da je primio dodatne isplate u gotovini.
Epstein i njegovi suradnici raspravljali su i o uređivanju njegove stranice na Wikipediji, uključujući uklanjanje informacija o kaznenim djelima te zamjenu policijske fotografije drugim slikama. Cilj je bio potisnuti negativne medijske objave i promijeniti način na koji ga se prikazuje u javnosti.
Obrnuti SEO?
Godine 2013. Epstein je tražio novog stručnjaka za tzv. obrnuti SEO, odnosno strategije kojima se negativni rezultati pretraživanja potiskuju pozitivnim sadržajem. Preporučen mu je Tyler Shears te je on izradio 30-dnevni plan rada po cijeni od 125 dolara na sat. Strategija je uključivala stvaranje sadržaja o drugoj osobi s istim imenom da bi se negativni rezultati povezani s Epsteinom pomaknuli niže u rezultatima pretraživanja, a do početka 2014. godine Shears je, prema računovodstvenim bilješkama, naplatio više od 50.000 dolara, iako je milijunaš navodno izrazio sumnju u učinkovitost tih aktivnosti.
Dokumenti pokazuju i da su neke agencije odbile suradnju s Epsteinom. Tvrtka Infuse Creative poručila je da može pomoći osobama koje su 'nevine ili žrtve okolnosti', ali da bi, ako su optužbe i presuda točne, morala odbiti suradnju. Prema drugim zapisima, tvrtka Reputation.com također je odbila raditi s njime, no druga agencija, Integrity Defenders, pristala je pružiti mu usluge, za što je izdana faktura od 2449 dolara.
Iz korespondencije proizlazi i to da su suradnici savjetovali Epsteinov tim da izbjegava otvaranje negativnih poveznica u pretragama jer bi to moglo povećati njihovu vidljivost.
U pokušajima popravljanja imidža sudjelovali su i pojedinci iz akademske zajednice. Seckel je tako tražio od znanstvenika i istraživača da na svojim internetskim stranicama postavljaju poveznice na Epsteinove projekte, računajući na to da će poveznice s vjerodostojnih institucija poboljšati rangiranje pozitivnog sadržaja u rezultatima pretraživanja. Među onima koji su pristali na to bio je Mark Tramo, suradnik na UCLA-u, a on je kasnije izjavio da nije bio upoznat s optužbama protiv njega.
Dokumenti pokazuju da je Epsteinova mreža suradnika – plaćenih i neplaćenih – godinama sudjelovala u pokušajima prikrivanja njegovih kaznenih djela na internetu. Čak i nakon što je priznao krivnju, dio onih s kojima je surađivao nastavio mu je pomagati u nastojanjima da ublaži njegov negativan javni imidž.