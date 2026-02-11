'Očisti mi Wiki stranicu': Nevjerojatne metode kojima je Epstein skrivao pedofilsku prošlost

Novoobjavljeni dokumenti povezani s osuđenim pokojnim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom otkrivaju kako je godinama pokušavao kontrolirati informacije o sebi na internetu. Iz e-poruka i internih bilješki vidljivo je da je redovito pratio svoju digitalnu reputaciju te od suradnika tražio da uklanjaju ili potiskuju sadržaje koji su spominjali njegove zločine

U više poruka, poslanih između 2010. i 2013. godine, Epstein izravno traži pomoć u 'čišćenju' rezultata pretraživanja i svoje stranice na Wikipediji. U jednoj poruci iz studenoga 2010. napisao je: 'Želim da se očisti stranica na Googleu', a u travnju 2011. godine od suradnika je zatražio: 'Možeš li očistiti moju Wiki stranicu?' Slične zahtjeve ponovio je i 2013. godine, piše Verge. Prema dokumentima, ključnu ulogu u pokušajima upravljanja Epsteinovom reputacijom imao je Al Seckel, a on se u spisima pojavljuje više puta. Seckel je obećavao uklanjanje ili potiskivanje negativnih medijskih članaka i drugih sadržaja povezanih s njegovim zlostavljanjima te u tome nije djelovao sam. Tisuće dokumenata upućuju na to da su u taj proces bili uključeni SEO savjetnici, znanstvenici i razni poznanici koji su pomagali prikriti Epsteinovu prošlost na internetu.

I nakon priznanja za podvođenje maloljetnice, zbog čega je bio registrirani seksualni prijestupnik, Epstein je nastavio koristiti usluge upravljanja reputacijom. Takve usluge inače su dio standardne prakse odnosa s javnošću, no u ovom slučaju, prema dostupnim dokumentima, agencije su bile angažirane da bi ublažile posljedice kaznenih optužbi. Seckel je tako 2010. godine izradio plan za popravljanje Epsteinove online reputacije. U jednoj analizi navodi se da su internetske pretrage donosile 'više od 75 stranica negativnog sadržaja', a pozitivne reference bilo je 'gotovo nemoguće pronaći'. Strategija je uključivala stvaranje velikog broja novih internetskih stranica pod kontrolom Epsteinova tima, posebno onih koje bi naglašavale njegove veze sa znanstvenom zajednicom i dobrotvornim projektima, piše Verge. Dokumenti pokazuju da je Michael Keesling, stručnjak za optimizaciju pretraživanja, dobio 25.000 dolara za kupnju internetskih domena i organiziranje širenja pozitivnih poveznica na internetu, uključujući angažiranje skupine radnika s Filipina. Spominje se i angažman neidentificirane skupine hakera koji su trebali dobiti 2500 dolara, kao i osobe zadužene za ostavljanje pozitivnih komentara na medijske članke. U spisima se nalaze i potvrde o novčanim transferima Keeslingu u ukupnom iznosu od 22.500 dolara, uz navode da je primio dodatne isplate u gotovini. Epstein i njegovi suradnici raspravljali su i o uređivanju njegove stranice na Wikipediji, uključujući uklanjanje informacija o kaznenim djelima te zamjenu policijske fotografije drugim slikama. Cilj je bio potisnuti negativne medijske objave i promijeniti način na koji ga se prikazuje u javnosti.