Viralni trend s ChatGPT-jem je zabavan, ali se trebamo i zapitati: Karikature otkrivaju koliko AI zna o nama

Internet ima novi viralan trend - ljudi diljem svijeta počeli su od ChatGPT-ja tražiti da im izradi karikaturu na temelju onoga što alat već zna o njima iz prethodnih razgovora
Rezultati su, barem prema reakcijama na društvenim mrežama, često zapanjujuće precizni. Korisnici na društvenim mrežama dijele ilustracije koje, osim njihove pojave, uključuju detalje iz svakodnevice: knjige s naslovima koji odražavaju njihove interese, ekrane s grafovima, sportske statistike, pa čak i nacionalne simbole.
Za razliku od aplikacija koje nude generičke karikature, posebnost ovog trenda je u tome što ChatGPT crta sliku osobe na temelju njezine digitalne povijesti – pitanja, tema i interesa o kojima je ranije razgovarala s AI-em. Upravo ta razina 'poznavanja' korisnika izazvala je i zabrinutost.
Iako mnogi ovaj trend doživljavaju kao bezazlenu zabavu, on otvara ozbiljna pitanja o privatnosti i granicama korištenja osobnih podataka. Ako umjetna inteligencija može tako precizno rekonstruirati nečiji identitet, postavlja se pitanje koliko zapravo znamo o tome što se događa s podacima koje joj povjeravamo.
Za razliku od liječnika, odvjetnika ili psihologa, AI platforme nisu vezane profesionalnom povjerljivošću te stručnjaci za kibernetičku sigurnost upozoravaju da se jednom uneseni podaci pohranjuju i korisnik nad njima gubi kontrolu.
'Svaki put kad se pojave ovi trendovi, ljudi se često brže pridruže trendu nego da propituju što se zapravo krije iza njih', kaže za Forbes Jake Moore, globalni savjetnik za kibernetičku sigurnost u ESET-u.
Kada prenesete fotografije i osobne podatke na chatbot poput ChatGPT-ja, platforma 'prikuplja sve te informacije i analizira ih', kaže Moore. 'Te se informacije pohranjuju i koriste za obuku ovih impresivnih modela uz nejasnu dugoročnu upotrebu.'
'Općenito govoreći, sve platforme spremaju podatke koje im dajete, a nakon toga više ne znate kako se ti podaci koriste', rekao je za NY Post David Grover, direktor za kibernetičke inicijative na Sveučilištu Baylor. Dodaje da bi korisnici trebali biti oprezni sa svime što dijele online jer digitalni trag s vremenom postaje dio njihova identiteta.
Iako se unos podataka za izradu karikature čini bezopasnim i zabavnim, ovo ponašanje 'pokreće ozbiljne probleme s privatnošću podataka i moglo bi povećati rizik od krađe identiteta u budućnosti', upozorava Matt Conlon, CEO i suosnivač sigurnosne tvrtke Cytidel. 'Nakon što se te informacije prenesu, nema jamstva da se mogu u potpunosti ukloniti ili kontrolirati.'
Chris Linnell, zamjenik direktora za zaštitu podataka u konzultantskoj tvrtki Bridewell, upozorava da postoji rizik od 'normalizacije dijeljenja fotografija i detaljnih osobnih ili profesionalnih informacija s alatima umjetne inteligencije, bez potpunog razmatranja kako bi se ti podaci mogli koristiti ili zadržati'.