Viralni trend s ChatGPT-jem je zabavan, ali se trebamo i zapitati: Karikature otkrivaju koliko AI zna o nama

Rezultati su, barem prema reakcijama na društvenim mrežama, često zapanjujuće precizni. Korisnici na društvenim mrežama dijele ilustracije koje, osim njihove pojave, uključuju detalje iz svakodnevice: knjige s naslovima koji odražavaju njihove interese, ekrane s grafovima, sportske statistike, pa čak i nacionalne simbole.

Za razliku od aplikacija koje nude generičke karikature, posebnost ovog trenda je u tome što ChatGPT crta sliku osobe na temelju njezine digitalne povijesti – pitanja, tema i interesa o kojima je ranije razgovarala s AI-em. Upravo ta razina 'poznavanja' korisnika izazvala je i zabrinutost.

Iako mnogi ovaj trend doživljavaju kao bezazlenu zabavu, on otvara ozbiljna pitanja o privatnosti i granicama korištenja osobnih podataka. Ako umjetna inteligencija može tako precizno rekonstruirati nečiji identitet, postavlja se pitanje koliko zapravo znamo o tome što se događa s podacima koje joj povjeravamo.

Za razliku od liječnika, odvjetnika ili psihologa, AI platforme nisu vezane profesionalnom povjerljivošću te stručnjaci za kibernetičku sigurnost upozoravaju da se jednom uneseni podaci pohranjuju i korisnik nad njima gubi kontrolu.