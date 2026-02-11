Kaufland uvodi veliku promjenu: Pratit će što kupci stavljaju u košaricu, a onda...

Njemački trgovački lanac Kaufland izmijenit će svoj sustav nagrađivanja vjernosti kupaca. Naime, već od 12. veljače planiraju ukinuti Kaufland Card i zamijeniti je novom Kaufland Card XTRA.

Pritom se najveća promjena odnosi na način korištenja, piše Fenix-magazin.de. Tko želi koristiti Kaufland Card XTRA mora instalirati posebnu aplikaciju na mobitelu, jer se klasične kartice više neće koristiti. Tko ne želi koristiti aplikacije ili nema pametni telefon ostat će bez pogodnosti.

"Ovim programom pokazujemo kako funkcionira moderno povezivanje s kupcima. Personaliziranom komunikacijom u aplikaciji dopiremo do svakog pojedinca", izjavio je Michael Lüttgen iz uprave Kauflanda.