Kaufland uvodi veliku promjenu: Pratit će što kupci stavljaju u košaricu, a onda...

Kaufland je u svim zemljama u kojima posluje odlučio izmijeniti svoj sustav nagrađivanja vrijednosti kupaca. Plastične kartice će biti zamijenjene mobilnom aplikacijom
Njemački trgovački lanac Kaufland izmijenit će svoj sustav nagrađivanja vjernosti kupaca. Naime, već od 12. veljače planiraju ukinuti Kaufland Card i zamijeniti je novom Kaufland Card XTRA.
Pritom se najveća promjena odnosi na način korištenja, piše Fenix-magazin.de. Tko želi koristiti Kaufland Card XTRA mora instalirati posebnu aplikaciju na mobitelu, jer se klasične kartice više neće koristiti. Tko ne želi koristiti aplikacije ili nema pametni telefon ostat će bez pogodnosti.
"Ovim programom pokazujemo kako funkcionira moderno povezivanje s kupcima. Personaliziranom komunikacijom u aplikaciji dopiremo do svakog pojedinca", izjavio je Michael Lüttgen iz uprave Kauflanda.
Bodovi u aplikaciji
U novom sustavu će jedan potrošeni euro značiti i jedan bod u aplikaciji. Bodovi će se moći upotrijebiti za gratis proizvode direktno u trgovini ili u online trgovini te kod partnera ili za posebne programe vjernosti.
Novi će sustav više analizirati ponašanje kupaca u trgovini. Na temelju kupljenih proizvoda, aplikacija će nuditi kupone za te ili slične proizvode iz aktualne ponude.
Osim u Njemačkoj, Rumunjskoj i Moldaviji, gdje će program Kaufland Card XTRA najprije početi, očekuje se njegovo uvođenje i u Poljskoj, Bugarskoj, Slovačkoj, Češkoj te Hrvatskoj.