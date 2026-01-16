Kako počistiti memoriju na Androidu? Isprobajte ovaj super trik

Vaše tajno oružje u borbi s nedostatkom prostora krije se u jednostavnom arhiviranju aplikacija. Evo kako ga možete aktivirati

Memorija telefona će se prije ili kasnije napuniti. Kad se to dogodi, prvo rješenje koje većini padne na pamet je deinstaliranje aplikacija koje se ne koriste. To ima smisla, ali ponekad znači i odricanje od omiljene igre ili aplikacije koja zauzima malo previše prostora. Dobra vijest je da na uređajima s Androidom 15 ili novijim deinstaliranje više nije jedina opcija. Umjesto toga možete arhivirati aplikaciju, čime se znatno smanjuje količina prostora koju zauzima i to bez brisanja spremljenih podataka, postavki ili spremljenih pozicija.

Zašto je arhiviranje aplikacija bolje od deinstaliranja? Na Androidu arhiviranje uklanja sve 'teške' dijelove aplikacije koji zauzimaju prostor – kod, resurse i privremene datoteke. Ono što ostaje su najvažnije stvari: podaci o prijavi, postavke i korisnički podaci. Aplikacija se ne briše u potpunosti, već se zamjenjuje arhiviranom verzijom. Budući da ta verzija sadrži samo ikonu i osnovne podatke, zauzima tek mali dio prostora u usporedbi s punom aplikacijom. Kada je odlučite vratiti, telefon s Play Storea preuzima najnoviju verziju, što znači da se istovremeno ažurira. Nakon toga je možete odmah koristiti, bez ponovne prijave i bez gubitka napretka, kao da je nikada niste ni uklonili. Deinstaliranje, s druge strane, briše sve: aplikaciju, podatke i postavke. To je i dalje pravi izbor ako ste sigurni da vam više nikada neće trebati. No ako vam je cilj samo osloboditi prostor, arhiviranje je znatno bolja opcija.

Koliko prostora arhiviranje zapravo štedi Budući da se aplikacija ne uklanja u potpunosti, arhiviranje ne oslobađa 100 posto prostora koji je zauzimala. Primjerice, aplikacija X na jednom telefonu zauzimala je 387 MB, a nakon arhiviranja ta se brojka smanjila na 144 MB, što je otprilike 63 posto manje. Točan iznos uštede ovisi o aplikaciji i količini podataka koje ona sprema. Neke su male, ali pohranjuju puno podataka, dok su druge velike, a koriste vrlo malo lokalne memorije. Općenito, što je aplikacija veća, to ćete više prostora osloboditi njezinim arhiviranjem. Zbog toga je ova opcija posebno korisna za velike igre, pa one koje rijetko igrate možete arhivirati, osloboditi prostor, a kasnije im se vratiti bez gubitka napretka. Arhiviranje i vraćanje aplikacija vrlo je jednostavno Za arhiviranje otvorite Postavke > Aplikacije i pronađite onu koju želite arhivirati. Dodirnite je, zatim odaberite opciju Arhiviraj pri dnu zaslona. Telefon će ukloniti većinu dijelova aplikacije i osloboditi prostor. Ikona će i dalje ostati na početnom zaslonu i u ladici aplikacija, ali će biti zatamnjena i označena malom ikonom oblaka kako biste znali da je arhivirana. Važno je napomenuti da opcija 'Arhiviraj' nije dostupna za sve aplikacije. To uključuje ključne sistemske aplikacije i one koje je proizvođač unaprijed instalirao. Njihovo vraćanje jednako je jednostavno. Dovoljno im je dodirnuti ikonu i odabrati Vrati. Telefon će preuzeti potrebne dijelove s Play Storea i aplikacije će ponovno biti spremne za korištenje.