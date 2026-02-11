Apokalipsa na kriptotržištu: Je li bitcoin mrtav?

Možda je ona već pokrenuta. Samo nekoliko dana nakon što je bitcoin dosegnuo rekordnih 126.000 dolara, 10. listopada 2025. kriptotržište je doživjelo “crni petak”. U svega nekoliko sati cijena je pala dvoznamenkastim postotkom. Povod su bile nove carinske prijetnje predsjednika SAD-a Donalda Trumpa prema Kini.

Burry nikada nije bio pobornik kriptovaluta . Bitcoin smatra 'bezvrijednim', a još je prije nekoliko mjeseci cijenu od 100.000 dolara nazvao 'najsmješnijom stvari' koju je ikada vidio. Današnji razvoj događaja ide mu u prilog. Nakon dramatičnog pada, tvrdi da je tek započela ' spirala smrti '.

Donald Trump, koji se smatra najnaklonjenijim američkim predsjednikom prema kriptosektoru, progurao je niz prokripto zakona kroz Kongres, preoblikovao regulatornu agenciju SEC i uveo državnu bitcoin-rezervu. Washington danas otvoreno podržava kriptoindustriju – ali cijena unatoč tome pada.

Bitcoin je oduvijek bio sinonim za ekstremnu volatilnost . No brutalnost aktualnog pada mnogima je paradoksalna . Okruženje za kriptovalute, barem politički, nikada nije bilo povoljnije.

Čak i dugoročna usporedba ne ide u prilog bitcoinu: ulaganje u DAX prije pet godina nadmašilo bi ga za više od 30 postotnih bodova.

Od tog 'flash crasha' bitcoin se nije oporavio. Prošlog tjedna cijena se nakratko spustila na oko 60.000 dolara. Iako se potom blago oporavila, dobici ostvareni od jeseni 2024. praktički su izbrisani. Od početka rasprodaje na cijelom kriptotržištu nestalo je gotovo dva bilijuna dolara tržišne vrijednosti . Uz to dolaze i gubici na pozicijama s polugom – prema procjenama analitičke kuće Coinglass, investitori su prošle godine bili prisiljeni likvidirati kriptoimovinu u vrijednosti od 150 milijardi dolara, piše WiWo .

Ni kripto-ETF-ovi, koji su u SAD-u dostupni već dvije godine i smatrani su prekretnicom, nisu donijeli očekivani priljev institucionalnog kapitala. Procjenjuje se da oko 80 posto sredstava u bitcoin-ETF-ovima dolazi od malih ulagača, dok profesionalni investitori sudjeluju znatno opreznije.

Bitcoinovi zagovornici i dalje ga vide kao zaštitu od inflacije i 'digitalno zlato'. Budući da je količina ograničena na 21 milijun kovanica, teorija kaže da bi uz stabilnu ili rastuću potražnju cijena trebala rasti. No čini se da tržište trenutno ne vjeruje toj priči.

Gubitak povjerenja i signal za daljnji pad

Argumenti koji su bitcoin učinili snažnim formalno i dalje stoje. No kriptovaluta gubi ono što je temelj svake valute – povjerenje. A bez povjerenja, valuta nema vrijednost.

Bitcoin je već stotinama puta proglašavan mrtvim i svaki se put oporavio, dosežući nove rekorde. Malo je vjerojatno da će sada pasti na nulu. No činjenica da se dovode u pitanje temeljni narativi znači da je pred njim razdoblje radikalne reevaluacije.

Analitičari pokušavaju iz povijesnih obrazaca kretanja cijena izvući zaključke o budućnosti. Martin Utschneider iz online brokera Robo Markets upozorava da trenutačno postoji više rizika nego prilika za oporavak.

Na grafikonu bitcoina formirao se tzv. obrazac 'glava i ramena'. Lijevo 'rame' formirano je na 109.000 dolara, 'glava' na 126.000, a desno rame na 96.000 dolara. Probijanje tzv. linije vrata – što se u međuvremenu dogodilo – tehničari smatraju snažnim signalom za daljnji pad.

Utschneider vidi dva scenarija: prva razina podrške je oko 49.000 dolara. Ako ona ne izdrži, moguć je pad čak do 21.000 dolara.

Sličan obrazac prethodio je velikoj rasprodaji 2021. godine, kada je bitcoin nakon probijanja linije vrata izgubio gotovo 80 posto vrijednosti u odnosu na tadašnji vrhunac.

Tko je najviše izložen riziku?

Prema blockchain podacima, četvrtina svih investitora trenutno je u gubitku. Posebno su pogođeni kratkoročni ulagači koji su ušli na tržište u posljednjih 150 dana – njihova prosječna ulazna cijena iznosi oko 94.000 dolara, što znači da su u prosjeku u minusu više od 25 posto.

Dodatni rizik predstavljaju tvrtke koje su agresivno kupovale bitcoin, često uz pomoć zaduživanja. Danas posjeduju oko 5,7 posto svih kovanica u optjecaju. Najpoznatiji primjer je tvrtka Strategy Michaela Saylora, koja drži više od 714.600 bitcoina i već bilježi milijardne gubitke na papiru.

Ako manje tvrtke koje su slijedile tu strategiju ne izdrže 'kriptozimu', tržište bi moglo doživjeti novi val prisilnih prodaja.

Buy the Dip ili početak kraja?

Unatoč svemu, dio kriptozajednice poziva na kupnju tijekom pada. Kao argument navode MVRV-Z-Score, pokazatelj koji uspoređuje tržišnu vrijednost svih bitcoina s cijenom po kojoj su kupljeni. Vrijednost ispod jedan sugerira podcijenjenost. Nedavno je iznosila 0,26 – razina viđena u proljeće 2023., neposredno prije snažnog rasta.

Povijest pokazuje da se ulazak na tržište u trenucima panike dugoročno znao isplatiti. Primjerice, ulagači koji su započeli redoviti mjesečni plan ulaganja u studenom 2021., neposredno prije velikog pada, danas bi bili oko 50 posto u plusu.

No da bi se takav scenarij ponovio, bitcoinu je potrebna nova, uvjerljiva priča o rastu. A možda će se i Burryjevo upozorenje pokazati kao kontrapokazatelj – početkom 2023. savjetovao je izlazak iz dioničkog tržišta, a oni koji su ga poslušali propustili su značajne prinose.