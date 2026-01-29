Mobitel i tablet računalo kao dodatni zasloni za PC? Ova aplikacija to omogućuje

Jedna od tih aplikacija je spacedesk , namijenjena uređajima s operativnim sustavom Android, iOS i drugima. Ovdje ćemo opisati kako funkcionira za Android.

Drugi monitor može biti dobar način povećanja produktivnost, posebno ako koristite prijenosno računalo s malim zaslonom. Ali, to dolazi s dodatnim troškom nabavke monitora. Taj problem možete riješiti korištenjem specijaliziranih aplikacija, uz pomoć kojih možete upogoniti uređaje koji su vam već na raspolaganju i lakše su prenosivi nego televizor.

Preuzmite je i instalirajte na svoje računalo, pa otvorite spacedesk DRIVER Console pomoću izbornika za pretraživanje. Zatim instalirajte aplikaciju spacedesk na svoj uređaj s Androidom i pokrenite je.

Ako su oba uređaja povezana na isti Wi-Fi, vaše računalo će se odmah prikazati kao dostupan uređaj. Odaberite ga i Windows će duplicirati zaslon na vašem Androidu. Kako bi koristili drugi zaslon, pritisnite zajedno tipke Win i P na tipkovnici i odaberite odgovarajuću opciju.

Možete zrcaliti glavni zaslon ili proširiti radnu površinu tako što ćete povlačiti prozore između zaslona, kao što biste to učinili s pravim monitorom. Ako nemate Wi-Fi, možete koristiti žičanu vezu.

Spojite uređaj s Androidom na računalo USB kabelom i dopustite spacedesku korištenje žičane veze tako što ćete otvoriti USB Cable Driver Android pa USB Cable Android. Prihvatite zahtjev za USB vezu na Androidu. Primijetit ćete kako ne izgleda odmah sve kako treba. Sve će izgledati manje, što otežava kuckanje po zaslonu.

Kako biste to namjestili, otvorite Settings, pa System i zatim Display te odaberite monitor. Potom upotrijebite padajući izbornik Scale za odabir većeg postotka. Time ćete prikaz aplikacija, sličica i teksta povećati i učiniti čitljivijim. Također možete odabrati orijentaciju zaslona iz istog izbornika. Pejzažni način rada najbolje funkcionira za većinu mobitela i tablet računala, ali uvijek možete eksperimentirati.

U aplikaciji spacedesk pronaći ćete i nekoliko postavki za bolje performanse (veća kvaliteta slike, viši FPS i tome slično). Osim toga, možete puštati zvuk s računala na mobitelu. Prema zadanim postavkama, spacedesk ne zahtijeva nikakav PIN ili lozinku za uparivanje. Možete omogućiti zaštitu lozinkom ako ste na dijeljenim mrežama ili u javnim prostorima, piše Make Use Of.