Nisu svi digitalni mediji isti – jedan se izdvaja kao mogući krivac za epidemiju ADHD-a

Porast broja dijagnoza ADHD-a kod djece nije moguće objasniti pukim povećanjem razine svijesti i manjom stigmom, kao ni okriviti igre i gledanje videa za to

Istraživanje provedeno na više od osam tisuća djece između 10 i 14 godina pratilo je njihove digitalne navike, grupirane u kategorije: igranje igara, TV/video (npr. YouTube) i društvene mreže. Potonje su uključivale aplikacije poput TikToka, Instagrama, Snapchata, X-a, Messengera i Facebooka. Cilj je bio otkriti je li korištenje povezano s dugoročnom promjenom dvaju ključnih simptoma ADHD-a: nepažnje i hiperaktivnosti. Pokazalo se da je korištenje društvenih mreža povezano s postupnim povećanjem nepažnje, a igranje igara ili gledanje videa – nije. Ti su obrasci ostali isti i nakon što su istraživači uzeli u obzir genetski rizik djece za ADHD i prihode njihovih obitelji. Također, testirana je hipoteza može li nepažnja biti uzrokom zbog kojeg djeca više koriste društvene mreže. Ispostavilo se da tomu nije tako te je korištenje društvenih medija bilo prediktor kasnije nepažnje.

Pogubna stalna distrakcija Mehanizmi toga kako digitalni mediji utječu na pažnju nisu poznati. No nedostatak negativnog učinka drugih aktivnosti na ekranu upućuje na zaključak da je moguće isključiti opći negativni učinak ekrana, kao i popularno mišljenje da svi digitalni mediji proizvode dopaminske udare koji remete dječju pažnju. Istraživači pretpostavljaju da društvene mreže uvode stalne distrakcije, što priječi održivu pozornost na bilo koji zadatak. Ako same poruke ne odvlače pažnju, sama pomisao na to je li poruka stigla može djelovati kao mentalna distrakcija. Ove distrakcije narušavaju fokus u trenutku, a kada traju mjesecima ili godinama, mogu imati i dugoročne učinke. Igranje se, s druge strane, odvija tijekom ograničenih sesija, a ne tijekom cijelog dana, i uključuje stalni fokus na jedan zadatak u isto vrijeme. Same po sebi, društvene mreže nisu dovoljne da bi osobu s normalnom razinom pozornosti gurnule u područje ADHD-a. Ali ako cijela populacija postane nepažljivija, mnogi će prijeći dijagnostičku granicu.