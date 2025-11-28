Ovi ljudi pauzirali su tjedan dana od društvenih mreža. Rezultati su ih iznenadili

Gotovo 80 posto sudionika odmah je nakon testa provelo jednotjedni detoks od društvenih mreža, dok su se ostali isključili. Svi sudionici trebali su zabilježiti kako su se osjećali prije, tijekom i nakon detoksa. Jedan od četiri sudionika primijetio je niže stope depresije nakon detoksa, dok je 16 posto primijetilo manju anksioznost, a 15 posto poboljšanja simptoma nesanice.

Istraživanje, objavljeno u časopisu Jama Network Open, obuhvatilo je 373 mlade osobe u dobi između 18 i 24 godine, koje su provele dva tjedna koristeći Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok i X, dok je tim prikupljao podatke o tome kako ih koriste.

Detoks ne pomaže oko usamljenosti

Detoks se pokazao najučinkovitijim za mlade osobe koje su prije studije prijavile visoku ili umjerenu razinu depresije, anksioznosti ili problema s nesanicom. No, istraživači su otkrili kako stanka od društvenih mreža nije pomogla u smanjenju usamljenosti, što je objašnjeno time što su ispitanici proveli tjedan dana bez redovitog angažmana, komentara ili lajkova od svoje zajednice.

Vrijeme provedeno pred ekranom nije u potpunosti eliminirano za sudionike. U prosjeku su i dalje provodili 30 minuta na svojim telefonima svaki dan, ali to je bilo manje od gotovo dva sata koliko su provodili prije detoksikacije. Mladi su prekinuli detoksikaciju zbog dvije aplikacije, Instagrama i Snapchata, dok su se rjeđe prijavljivali na Facebook, X i TikTok.

Istraživači kažu kako su potrebna dodatna istraživanja radi utvrđivanja optimalnog trajanja detoksikacije od društvenih mreža za smanjenje ukupne stope depresije i anksioznosti. Također su pozvali na više testiranja na raznolikijim populacijama, s obzirom na to da su u njihovom istraživanju većinu činile žene, studentske dobi i visoko obrazovane.

Uz to, trebalo bi mjeriti i utjecaj smanjenog korištenja društvenih mreža na druge negativne navike, poput sjedilačkog ponašanja ili smanjenja sati odmora i osobnih interakcija. Valja napomenuti i kako je faza detoksikacije bila dobrovoljna. Rezultati bi mogli biti drukčiji kad tomu ne bi bilo tako, piše Euro News.