Kremlj steže obruč: Rusija ograničava Telegram

Prema ruskom zakonu, platforme su obvezne pohranjivati podatke o korisnicima unutar Rusije. Nadalje, platforme moraju poduzimati mjere kako bi spriječile ono što Moskva opisuje kao 'kriminalne i terorističke svrhe'.

Kritičari i organizacije za ljudska prava to vide kao očit pokušaj Kremlja da poveća kontrolu i nadzor nad korištenjem interneta u Rusiji.