Kremlj steže obruč: Rusija ograničava Telegram

V. B.

10.02.2026 u 21:05

Telegram Izvor: Profimedia / Autor: Aleksey Zotov / Alamy / Profimedia
Rusija je objavila da će ograničiti internetsku aplikaciju za razmjenu poruka Telegram zbog navodnih kršenja propisa koji se odnose na postupanje s korisničkim podacima. Državni regulator medija Roskomnadzor priopćio da će 'nastaviti uvoditi postupna ograničenja' na toj platformi. Osnivač Telegrama Pavel Durov i aktivisti kritizirali su taj potez

Prema ruskom zakonu, platforme su obvezne pohranjivati podatke o korisnicima unutar Rusije. Nadalje, platforme moraju poduzimati mjere kako bi spriječile ono što Moskva opisuje kao 'kriminalne i terorističke svrhe'.

Kritičari i organizacije za ljudska prava to vide kao očit pokušaj Kremlja da poveća kontrolu i nadzor nad korištenjem interneta u Rusiji.

Osnivač Telegrama Durov, koji je rođen u Rusiji i živi u inozemstvu, napisao je na svom Telegram kanalu: 'Rusija ograničava pristup Telegramu kako bi prisilila svoje građane da prijeđu na aplikaciju pod državnom kontrolom, osmišljenu za nadzor i političku cenzuru.'

Reporteri bez granica osudili su odluku, nazvavši je dijelom kontinuirane strategije suzbijanja širenja informacija. Ruski korisnici već su prijavili usporavanja na platformi satima prije javne objave. Telegram je najvažnija internetska mreža i aplikacija za razmjenu poruka u Rusiji te je koristi i Kremlj.

