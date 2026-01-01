Želite otkriti nešto novo na internetu? Ova stranica vam nasumično otkriva skrivene kutke weba

Ova stranica omoguće lutanje webom umjesto pretraživanja i nema trake za pretraživanje, tek jednostavno dugme na kojem piše Start Walking. Kliknete i pustolovina počinje

Za istraživanje svega što se nalazi na webu vjerojatno bi trebalo potrošiti nekoliko života. Kako nitko nema toliko vremena, većina ljudi se po navici drži nekoliko njegovih dijelova, kao što su društvene mreže, Google, YouTube, ChatGPT i tome slično. To je praktično, ali ujedno uskraćuje skrivene radosti istraživanja i otkrivanja nečeg novog i nepoznatog. Želite to izbjeći? U tom vam web stranice kao što je Viralwalk mogu biti korisne.

Što je Viralwalk? Ova stranica, naime, omoguće lutanje webom umjesto pretraživanja i nema trake za to, tek jednostavno dugme na kojem piše Start Walking. Kliknete i pustolovina počinje. Krenut ćete s web stranicom Random Things To Do, gdje su u nešto manje od 30 kategorija smješteni prijedlozi što raditi kad vam je dosadno, u rasponu od nasumično odabranih igara do šala i psina koje možete prirediti drugim ljudima. Nastavite li klikati dugme Walk, pojavljivat će se nasumično odabrane stranice koje bi vas mogle zanimati. Recimo, meni je prvo prikazan Internet Archive, pa stranica koja prikazuje prijedloge što gledati na servisima za streaming, Deep Sea s podacima o tome koje ribe žive na kojoj dubini (i koliko neki sisavci mogu zaroniti)... Tako možete otkriti do pet novih web stranica dnevno ako se ne registrirate za korištenje. Učinite li to, broj stranica dostupnih za otkrivanje porast će na 20. Poželite li neograničeni pristup, za to je potrebno platiti osam američkih dolara mjesečno.