Želite otkriti nešto novo na internetu? Ova stranica vam nasumično otkriva skrivene kutke weba

Za istraživanje svega što se nalazi na webu vjerojatno bi trebalo potrošiti nekoliko života. Kako nitko nema toliko vremena, većina ljudi se po navici drži nekoliko njegovih dijelova, kao što su društvene mreže, Google, YouTube, ChatGPT i tome slično.
To je praktično, ali ujedno uskraćuje skrivene radosti istraživanja i otkrivanja nečeg novog i nepoznatog. Želite to izbjeći? U tom vam web stranice kao što je Viralwalk mogu biti korisne.
Što je Viralwalk?
Ova stranica, naime, omoguće lutanje webom umjesto pretraživanja i nema trake za to, tek jednostavno dugme na kojem piše Start Walking. Kliknete i pustolovina počinje. Krenut ćete s web stranicom Random Things To Do, gdje su u nešto manje od 30 kategorija smješteni prijedlozi što raditi kad vam je dosadno, u rasponu od nasumično odabranih igara do šala i psina koje možete prirediti drugim ljudima.
Nastavite li klikati dugme Walk, pojavljivat će se nasumično odabrane stranice koje bi vas mogle zanimati. Recimo, meni je prvo prikazan Internet Archive, pa stranica koja prikazuje prijedloge što gledati na servisima za streaming, Deep Sea s podacima o tome koje ribe žive na kojoj dubini (i koliko neki sisavci mogu zaroniti)...
Tako možete otkriti do pet novih web stranica dnevno ako se ne registrirate za korištenje. Učinite li to, broj stranica dostupnih za otkrivanje porast će na 20. Poželite li neograničeni pristup, za to je potrebno platiti osam američkih dolara mjesečno.
Uz registraciju ćete dobiti pristup kategorijama Chill, Flow, Mood i Motion. Flow će vam, primjerice, ponuditi kratak pregled mnoštva nasumičnih web stranica po kojima možete listati dok ne nađete neku koja vam je zanimljiva.
Chill, s druge strane, omogućuje opuštanje uz ambijentalne vizualne elemente, što je zgodno kad trebate napraviti pauzu. Elementi se stalno mijenjaju, ciljajući na smirujući učinak.
Poželite li pohraniti nešto od onog na što ste naišli, na raspolaganju je dugme Like, kao i značajka Album, pomoću koje možete spremiti tematski slične web stranice. Albume je moguće i dijeliti s drugima. Uz to, značajka Quick Note omogućava kratke bilješke vezane uz ono što ste pronašli, piše Make Use Of.